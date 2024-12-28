Flightradar24 восстановил маршрут самолета Embraer, который упал в Казахстане

25 декабря вблизи города Актау в Казахстане упал азербайджанский самолет с пассажирами, который направлялся из Баку в Грозный. Почти 40 человек погибли.

В Азербайджане заявили, что причиной падения самолета стало физическое или техническое воздействие извне. Очевидцы катастрофы говорят, что слышали взрывы. Вероятнее всего, судно было сбито российской ракетой из ЗРК, передает 24 Канал со ссылкой на Flightradar24.

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Маршрут полета самолета Embraer-190

Известно, что самолет вылетел из Баку в 03:55. В 04:25 самолет больше не посылал данные о своем местонахождении.

В 06:07 самолет возобновил отправку данных с обновлением своей позиции.

Аналитики сервиса заметили, что судно находилось вблизи места, где ранее были замечены дроны. Это подтверждает версию о том, что причиной катастрофы самолета стало поражение российской ракетой ПВО над Грозным.

Маршрут самолета Embraer-190 / Фото Flightradar24.

Также эксперты не нашли доказательств того, что, якобы, экипаж пытался посадить самолет в Махачкале, как об этом в день аварии сообщал аэропорт Грозного.

К слову, у Путина пока отказываются комментировать причастность России к сбиванию пассажирского самолета. Там заявили, что знают о требованиях Баку извиниться за инцидент, однако планируют дождаться завершения расследования.