Ил ждет вас, это неизбежно, – Кислица ответил Лаврову на упреки о падении самолета и Буче
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сделал возмутительное заявление в ООН. Он сказал, что, мол, Украина виновата в падении самолета Ил-76.
В то же время постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица ответил на возмутительное заявление приспешников Путина о падение Ил-76 под Белгородом. Украинский дипломат сказал, что "Ил уже ждет вас".
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Лавров цинично высказался об Ил-76 и Буче
Глава МИД России сказал, что Украина якобы знала о наличии военнопленных на самолете Ил-76, которій упал в Белгородской области. Кроме того, Лавров в пропагандистском духе обвинил Украину в сбитии Ил-76.
Не хотелось бы, чтобы повторилась история апреля 2022 года, когда после инсценировки в Буче (военных преступлений России – 24 Канал) показали тела людей, чьи фамилии мы до сих пор не можем получить,
– говорил приспешник Кремля.
Более того, Лаврову пригрезилось, что "украинская сторона начала заметать под ковер все последствия" после того, как распространилась информация, что на борту Ил-76 вроде бы могли находиться украинские военнопленные. Министр страны-агрессора подчеркнул, что "они (Украина – 24 Канал) не могли не знать об этом".
Кислица ответил на ложь Лаврова
Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отреагировал на заявление Лаврова в соцсети Х. Украинский дипломат отметил, что россиянин "заканчивает свой отпуск в свободном мире скорее с нытьем, чем с шумом".
Его сломанная пластинка об "инсценированной Буче" непрерывно гремит на московском граммофоне. А его нытье о злых англосаксах – артритное,
– написал Кислица.
Он также подчеркнул, что Совет Безопасности ООН, несмотря на его неполноценность, будет рассматривать доведенные до сведения вопросы при необходимости. Напоследок постпред Украины в ООН подчеркнул, что "Ил ждет вас (российские власти – 24 Канал), и это неизбежно".
Падение самолета Ил-76 под Белгородом: что известно
- В Белгородской области России утром 24 января упал военный самолет Ил-76. По данным СМИ, внутри воздушного судна могли находиться 63 человека.
- Уже после падения самолета российская пропаганда начала утверждать, что, мол, в этом самолете находились наши военнопленные, которые должны были ехать на обмен. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что держит ситуацию с авиакатастрофой под собственным контролем и настаивает на международном расследовании.
- В то же время эксперты американского Института изучения войны подчеркнули, что российские пропагандисты активно используют инцидент с Ил-76 для распространения недоверия к украинским властям. Кроме того, оккупанты пытаются подорвать доверие наших партнеров и выставить саму Россию как жертву, которая на самом деле такой не является.
- Следует отметить, что Россия во время войны против нашего государства постоянно совершает преступления против человечества. В частности, это было с расстрелом гражданских граждан в Буче, Изюме, а также подрывом Каховской ГЭС и терактом в Еленовке. Поэтому сбитие самолета Ил-76 вполне могло стать очередным преступлением самой страны-агрессора.