Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сделал возмутительное заявление в ООН. Он сказал, что, мол, Украина виновата в падении самолета Ил-76.

В то же время постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица ответил на возмутительное заявление приспешников Путина о падение Ил-76 под Белгородом. Украинский дипломат сказал, что "Ил уже ждет вас".

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Лавров цинично высказался об Ил-76 и Буче

Глава МИД России сказал, что Украина якобы знала о наличии военнопленных на самолете Ил-76, которій упал в Белгородской области. Кроме того, Лавров в пропагандистском духе обвинил Украину в сбитии Ил-76.

Не хотелось бы, чтобы повторилась история апреля 2022 года, когда после инсценировки в Буче (военных преступлений России – 24 Канал) показали тела людей, чьи фамилии мы до сих пор не можем получить,

– говорил приспешник Кремля.

Более того, Лаврову пригрезилось, что "украинская сторона начала заметать под ковер все последствия" после того, как распространилась информация, что на борту Ил-76 вроде бы могли находиться украинские военнопленные. Министр страны-агрессора подчеркнул, что "они (Украина – 24 Канал) не могли не знать об этом".

Кислица ответил на ложь Лаврова

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отреагировал на заявление Лаврова в соцсети Х. Украинский дипломат отметил, что россиянин "заканчивает свой отпуск в свободном мире скорее с нытьем, чем с шумом".

Его сломанная пластинка об "инсценированной Буче" непрерывно гремит на московском граммофоне. А его нытье о злых англосаксах – артритное,

– написал Кислица.

Он также подчеркнул, что Совет Безопасности ООН, несмотря на его неполноценность, будет рассматривать доведенные до сведения вопросы при необходимости. Напоследок постпред Украины в ООН подчеркнул, что "Ил ждет вас (российские власти – 24 Канал), и это неизбежно".

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