"Ему это запросто": кто мог организовать теракт с самолетом, чтобы подставить Кадырова

В Казахстане разбился самолет Embraer-190, который направлялся из Баку в Грозный. Есть предположение, что его сбила российская ракета, выпущенная из ЗРК "Панцирь-С".

Главные враги Рамзана Кадырова живут в Дагестане. Об этом 24 Каналу рассказал писатель, оппозиционер, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, заметив, что если лететь из Баку в Грозный, ты будешь проходить через территорию Дагестана.

Смотрите также Могут ли Москва и Баку стать врагами, после авиакатастрофы в Казахстане

Кто мог организовать теракт

В Дагестане живет Сулейман Керимов, которому Кадыров объявил "кровную месть", а Владимир Путин отказал в поддержке. Поэтому сейчас Керимов готов практически на все, даже на теракт.

Он может быть владельцем зенитной установки, в каком-то отдаленном районе Дагестана. Мог ли Керимов думать, что в самолете, который летел, был условный Адам Алиханов или кто-то из близкого окружения Кадырова? Запросто,

– сказал оппозиционер.

Надо внимательно проследить за тем, будет ли открывать чеченская сторона список пассажиров. Скорее всего, Кадыров уже это делает. Становится очевидно, что на борту было очень мало россиян. Азербайджанская сторона говорила, что их летело 60, глава Чечни говорил о значительно меньшем количестве.

А не скрывает ли он фамилии тех россиян, которых могли хотеть устранить? Возможно, Кадыров понял, что это был теракт, который связан непосредственно с ним. Возможно, в это же время Кадыров сам собирался куда-то лететь на частном самолете?,

– предположил Мурзагулов.

Из-за густого тумана наемник Керимова мог и не заметить, какое судно сбивает. По одной из версий самолет могли перепутать и сбить, ведь он кружил и долго не мог сесть. Боевики могли не понять, откуда именно он летит и открыть огонь. Многое можно будет понять из бортовых самописцев.

Я сразу не верил в версию с птицами. Если посмотреть на фото, то сразу становится понятно, что работала зенитная установка. Поэтому я думал, что либо чеченцы открыли огонь по своим, что маловероятно, или это теракт, направленный против Кадырова,

– подытожил оппозиционер.

Напомним, азербайджанский самолет разбился 25 декабря в Казахстане. Погибло 38 человек. Борт выпущен в Бразилии в 2013 году. С тех пор он летал в Россию, никаких серьезных аварий с ним не фиксировали. В авиакатастрофе выжило 32 человека.