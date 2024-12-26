Головні вороги Рамзана Кадирова живуть у Дагестані. Про це 24 Каналу розповів письменник, опозиціонер, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що якщо летіти з Баку в Грозний, ти проходитимеш через територію Дагестану.

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Хто міг організувати теракт

У Дагестані живе Сулейман Керімов, якому Кадиров оголосив "кровну помсту", а Владімір Путін відмовив у підтримці. Тому зараз Керімов готовий практично на все, навіть на теракт.

Він може бути власником зенітної установки, в якомусь віддаленому районі Дагестану. Чи міг Керімов думати, що в літаку, який летів, був умовний Адам Аліханов чи хтось з близького оточення Кадирова? Запросто,

– сказав опозиціонер.

Треба уважно простежити за тим, чи відкриватиме чеченська сторона список пасажирів. Скоріш за все, Кадиров вже це робить. Стає очевидно, що на борту було дуже мало росіян. Азербайджанська сторона казала, що їх летіло 60, очільник Чечні говорив про значно меншу кількість.

А чи не приховує він прізвища тих росіян, яких могли хотіти усунути? Можливо, Кадиров зрозумів, що це був теракт, який пов'язаний безпосередньо з ним. Можливо, у цей самий час Кадиров сам збирався кудись летіти на приватному літаку?,

– припустив Мурзагулов.

Через густий туман найманець Керімова міг і не помітити, яке судно збиває. За однією з версій літак могли переплутати й збити, адже він кружляв і довго не міг сісти. Бойовики могли не зрозуміти, звідки саме він летить і відкрити вогонь. Багато можна буде зрозуміти з бортових самописців.

Я одразу не вірив у версію з птахами. Якщо подивитися на фото, то одразу стає зрозуміло, що працювала зенітна установка. Тому я думав, що або чеченці відкрили вогонь по своїх, що малоймовірно, або це теракт, спрямований проти Кадирова,

– підсумував опозиціонер.

Нагадаємо, азербайджанський літак розбився 25 грудня у Казахстані. Загинуло 38 людей. Борт випущений у Бразилії у 2013 році. З того часу він літав до Росії, ніяких серйозних аварій з ним не фіксували. В авіакатастрофі вижило 32 людини.