Начинается террористическая война России против НАТО

Тем временем в Вильнюсе грузовой самолет компании DHL упал на двухэтажный жилой дом, вызвав сильный пожар. На борту находились два пилота и два сотрудника.

Формат войны, в котором Россия настоящий профессионал

Показательно, что еще не прошло и месяца с сообщения польской прокуратуры о подготовке россиянами терактов на рейсах той же компании DHL, что должны были происходить в направлении США и Великобритании. И вот самолет DHL взрывается в небе Литвы. Об этом сообщил Петр Олещук, информирует 24 Канал.

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На прошлой неделе, после информации о разрешении наносить удары западными ракетами по России, я прогнозировал именно такой "ответ" со стороны россиян. Наращивание терроризма в государствах НАТО.

Это абсолютно вписывается в логику террористического российского государства. Наносить прямой ответ ракетами россияне пока боятся, хотя и кричат везде о "вступлении в войну с НАТО". Именно поэтому они будут накручивать маховик терроризма. Можете не сомневаться. Дойдет и до гражданских самолетов, резни в людных местах и взрывов домов.

Главный российский террорист, в свойственной ему манере, будет выражать "сочувствие" и "сожалеть" о том, что "политические разногласия не дают им вместе с западными государствами бороться против терроризма".

Украина давно добивается признания России государством, которое спонсирует терроризм. Это может сделать Белый дом, но не хочет, потому что "не ко времени", и вообще "не надо закрывать пути дипломатии".

Поэтому даже такой откровенный теракт как удар по "Охматдету" они предпочитали не замечать. Хотя даже материалов, собранных ГБР и СБУ, вполне достаточно, чтобы все было понятно. Понятно, что это теракт, совершенный с целью запугивания гражданских украинцев.

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Запад занимал простую позицию. Да, это теракты. Но теракты "всего лишь" против украинцев. Поэтому можно не считаться. Они думали, что террористы ограничатся Украиной, и снова ошиблись. Начинается террористическая война России против НАТО.

Это как раз тот формат войны, где Россия полна профессионалов и квалифицированных специалистов. Россияне умеют это делать, можете даже не сомневаться. Технологию отрабатывали не одно десятилетие. И что на это ответить? Это же надо будет доказывать. Находить доказательства. А вал паники будет шириться, и именно на него будет опираться рашизм.

Нельзя игнорировать терроризм. Даже если этот терроризм "всего лишь" против Украины. Ведь этот терроризм придет и к вам.