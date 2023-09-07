Удар российского БПЛА по Румынии попал на видео: запечатлен момент, который меняет все

Во время очередной атаки 4 сентября российские дроны ударили по территории Румынии. Опубликовали видео инцидента, которое может доказать, что атака все же была умышленной.

Сначала румынские власти открещивались и утверждали, что ударов по ее территории не было. Однако впоследствии они все же признали, что в Румынии обнаружили обломки российского БПЛА

Смотрите также Путин тестирует не только пятую статью НАТО: о чем свидетельствует реакция Румынии на падение дрона

Удар дрона попал на видео

Сергей Стерненко опубликовал видео, на котором удалось запечатлеть атаку российских дронов на территорию Румынии. На нем отчетливо слышен характерный звук полета "Шахеда", а после можно увидеть мощный взрыв.

Активист акцентирует на одной особенности этих дронов, что может служить доказательством намеренной атаки на страну.

На видео слышен звук этого дрона. Он сбавил обороты двигателя перед ударом, это характерно для Shahed-136 в момент, когда он бьет по цели,

– объяснил Стерненко.

Он добавил, что также на видео неслышно работу ПВО. Это доказывает, что беспилотник оккупантов ударил именно по территории Румынии. Именно так, как запрограммировали его россияне в самом начале.

Момент удара дронов по Румынии: смотрите видео

Падение российского дрона в Румынии