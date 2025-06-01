Огненное приземление: в сети появился момент, как разбился российский Су-25

13 июня в России во время выполнения задания упал военный самолет Су-25, однако пилот выжил. В сети показали момент приземления вражеского судна.

Вероятно, Су-25 был сбит "дружественным огнем" самолета, который работал с ним в паре, передает 24 Канал.

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Как загорелся Су-25

В сети появились кадры приземления Су-25. На видео видно, что уже в полете судно было охвачено огнем.

Напомним, что в результате украинской операции "Паутина" Россия потеряла несколько десятков стратегических бомбардировщиков. Известно, что самолеты оккупантов размещались на дальних авиабазах, но под открытым небом. Согласно Договору о нераспространении ядерного оружия, страны, которые его имеют, не должны прятать свои носители атомных снарядов. После "Паутины" Путин приказал заранее готовить инфраструктуру для новых видов вооружения, чтобы они не "стояли в чистом поле".

К слову, страшная авиакатастрофа случилась вблизи аэропорта города Ахмедабад в Индии 12 июня. Там разбился самолет с более 240 пассажирами на борту. Выжить удалось лишь одному пассажиру. Поскольку самолет упал на жилой район, на земле тоже были жертвы. Это еще 50 человек.