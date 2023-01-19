На глазах сына падали стены и крыша сада, – мама мальчика, который видел катастрофу в Броварах

19 января 2023, 06:27
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18 января в Броварах произошла ужасная трагедия – возле садика упал вертолет. К сожалению, среди детей есть много пострадавших.

Мама 6-летнего Максима – Светлана – рассказала, в каком состоянии ее сын. Об этом сообщает 24 Канал.

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Мальчик видел своими глазами авиакатастрофу

По словам Светланы, у ее сына обгорела челка и немного брови. Но мальчик очень сильно испуган. На его глазах разрушались стены и обрушивалась крыша.

Максим настолько напуган, что его мама больше волнуется за психологическое состояние, чем за ранение.

Руку ему зашили, а что будет дальше – не знаю,
– сказала Светлана.

Трагедия в Броварах: что известно

  • 18 января вертолет упал рядом с детсадом и повредил его здание. Тогда в дошкольном учреждении находились 73 ребенка.
  • В результате этого пострадали 25 человек, из которых 11 – дети, а погибли 14 человек, из которых 1 ребенок.
  • Среди жертв есть руководство МВД Украины. На борту находился глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
  • Кабинет Министров назначил исполняющим обязанности руководителя Министерства внутренних дел руководителя Национальной полиции Игоря Клименко.
  • Из-за авиакатастрофы под контролем СБУ продолжается следствие, которое должно установить причину трагедии.

Автор: Софія Ковнір