На глазах сына падали стены и крыша сада, – мама мальчика, который видел катастрофу в Броварах
19 января 2023, 06:27Читати новину українською
18 января в Броварах произошла ужасная трагедия – возле садика упал вертолет. К сожалению, среди детей есть много пострадавших.
Мама 6-летнего Максима – Светлана – рассказала, в каком состоянии ее сын. Об этом сообщает 24 Канал.
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Мальчик видел своими глазами авиакатастрофу
По словам Светланы, у ее сына обгорела челка и немного брови. Но мальчик очень сильно испуган. На его глазах разрушались стены и обрушивалась крыша.
Максим настолько напуган, что его мама больше волнуется за психологическое состояние, чем за ранение.
Руку ему зашили, а что будет дальше – не знаю,
– сказала Светлана.
Трагедия в Броварах: что известно
- 18 января вертолет упал рядом с детсадом и повредил его здание. Тогда в дошкольном учреждении находились 73 ребенка.
- В результате этого пострадали 25 человек, из которых 11 – дети, а погибли 14 человек, из которых 1 ребенок.
- Среди жертв есть руководство МВД Украины. На борту находился глава МВД Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
- Кабинет Министров назначил исполняющим обязанности руководителя Министерства внутренних дел руководителя Национальной полиции Игоря Клименко.
- Из-за авиакатастрофы под контролем СБУ продолжается следствие, которое должно установить причину трагедии.