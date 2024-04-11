Падение российского Ка-27: почему оккупанты привлекали к поискам очень мало техники

С самого утра 10 апреля стало известно, что в Крыму оккупанты потеряли вертолет Ка-27. Это советский корабельный многофункциональный вертолет, который может обнаруживать подводные лодки и надводные цели. Также он имеет торпеды, глубинные бомбы, авиабомбы, чтобы уничтожать обнаруженное.

Чуть позже представитель ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал детали. По его словам, произошел взрыв в воздухе. К поисковой операции привлекли другие вертолеты и катер "Раптор".

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Поисковая операция выявляет проблемы россиян с флотом

11 апреля в эфире телемарафона спикер Военно-морских сил объяснил, почему россияне отправили на поиски так мало единиц.

В Крыму сейчас меньше половины кораблей, это:

около 15 кораблей, которые нуждаются в ремонте;

которые должны выполнять определенные задачи;

которые негде было разместить.

Плетенчук говорит, что военно-морская база в Новороссийске не была рассчитана на такое количество кораблей, которые есть там сейчас. По сравнению с Крымом она была второстепенной, а сейчас туда перебросили ценные активы.

Из Крыма нет выходов в море, россияне там "в домике" – по крайней мере, они так считают. И кораблей там немного.

Это какие-то очень небольшие единички типа "Раптора". Даже на спасение экипажа вертолета Ка-27, который вчера упал в море, привлекались только "Раптор" и другие вертолеты. Поэтому да, можно сказать, что они закрылись в базе,

– подытожил представитель ВМС.

У россиян есть проблемы и с авиацией, и с флотом

Дмитрий Плетенчук назвал парк российской авиации старым. Поэтому воздушные суда оккупантов могут падать и без помощи Сил обороны. А поскольку враг начал чаще патрулировать прибрежную зону с помощью авиации, падений может стать больше.

24 Канал проанализировал состояние вражеского флота. И оно неутешительное: Россия провалила модернизацию на триллионы рублей, а также сама отпилила ветку, на которой сидела. Начиная полномасштабную войну, она не учла, что многие детали для судов делали в Николаеве, Херсоне и Киеве. Поэтому что бы ни говорили оккупанты, на самом деле они обречены.