Упавший в Челябинской области вертолет Ми-8 принадлежал ФСБ: фото с места аварии

В Челябинской области упал вертолет Ми-8, принадлежавший работникам российской ФСБ. Предварительно в кабине находились 3 человека — все они погибли.

Российские СМИ сообщают, что борт проводил обучающие полеты. Местный губернатор официально подтвердил, что упавший в Челябинской области вертолет принадлежал ФСБ.

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Падение Ми-8 в Челябинске

Российский вертолет Ми-8 отрабатывал в Челябинской области манёвр "взлет – посадка". Во время учений что-то пошло не так, и вертолет упал. Транспорт принадлежал ФСБ России.

Очевидцы убеждают, что перед тем, как упасть, Ми-8 "сильно болтался в воздухе с боку на бок, а затем камнем пошел вниз". Предварительная причина аварии – "отказ техники".

Ми-8 упал в лесу в 500 метрах от поселка Прудный в Челябинской области. Рядом с ним расположен военный аэродром Шагол. Сообщается, что погиб весь экипаж вертолета, в том числе командир, правый летчик и бортинженер. Пассажиров на борту не было.

Фото падения самолета Ми-8 / российские телеграм-каналы

Это уже не первое проблемное приземление