ЕС ведет переговоры о пакете военной помощи Украине: в Bloomberg назвали сумму

В Евросоюзе продолжаются переговоры о предоставлении пакета дополнительной военной помощи Украине на сумму 20 миллиардов евро. В него среди прочего войдут системы ПВО, БПЛА и так далее.

Помощь также будет направлена на укрепление украинских военных бригад. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, ознакомленные с этим вопросом, передает 24 Канал.

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Что войдет в пакет помощи от ЕС

По данным источников издания, в пакет войдут артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны, дальнобойные ракеты, беспилотники, а также другое вооружение. Также поддержка будет предусматривать укрепление украинских военных бригад.

Отмечают, что ЕС хочет согласовать инициативу, которая предусматривает взносы в натуральной и денежной форме от государств-членов и союзников-единомышленников. По словам собеседников, это произойдет на ближайшей встрече министров иностранных дел.

После этого лидеры ЕС должны договориться о сумме таких взносов и подписать пакет. Впрочем, как отметило издание, эти сроки могут сорваться, поскольку Венгрия уже заявила, что не поддержит эту инициативу, а Германию беспокоят собственные выборы канцлера.

Напомним, сообщали, что министры иностранных дел, которые соберутся на заседание Совета ЕС в Брюсселе 24 февраля примут 16-й пакет санкций против России. Под новые ограничения попадут 74 судна, большинство принадлежит к теневым флотам.