Гаубицы и радиолокационная станция: Германия объявила о большом пакете помощи Украине

Германия объявила об очередном пакете помощи Украине. В него вошли в частности радиолокационная станция, самоходные гаубицы, сотни дронов и десятки бронированных машин.

Германия остается одним из ключевых партнеров Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Бундестага.

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Что передала Украине Германия

В рамках пакета помощи Украина получила дополнительные единицы САУ Panzerhaubitze 2000, радиолокационную станцию TRML-4D и сотни разведывательных беспилотников различных типов. В частности Германия предоставит Украине десятки единиц бронированной боевой и вспомогательной техники.

Список того, что входит в очередной пакет помощи от Германии:

боеприпасы для БМП Marder;

47 бронированных авто MRAP;

1 радиолокационная станция TRML-4D;

4 самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000;

41 тысяча снарядов калибра 155 мм;

20 разведывательных беспилотников Vector с запчастями;

12 разведывательных дронов HORNET XR;

2 дрона-разведчика VT-4 Rochen;

100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;

110 дронов-разведчиков SONGBIRD;

2 мостоукладчика BEAVER с запчастями;

3 машины разминирования WISENT 1 с запчастями;

8 десантных машин Caracal;

20 авто для патрулирования границы;

6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh 6 большегрузных полуприцепов;

7 стволов к гаубице М109;

8 тысяч патронов калибра 40 мм;

340 винтовок HLR 338 с боезапасом 340 винтовок HLR 338 с боезапасом;

100 тысяч патронов для огнестрельного оружия.

Радиолокационная станция TRML-4D / Фото Hensoldt

Германия передала или обязалась передать Украине вооружений на 28 миллиардов евро. С момента начала российской агрессии в феврале 2022 года Германия передала материальных средств со своих военных складов ориентировочно на сумму 5,2 миллиарда евро.

Кроме материальной поддержки, более 10 тысяч украинских военных прошли подготовку в Германии. На это было потрачено 282 миллиона евро. Также страна финансирует лечение раненых украинских бойцов.