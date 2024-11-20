Гаубицы и радиолокационная станция: Германия объявила о большом пакете помощи Украине
Германия объявила об очередном пакете помощи Украине. В него вошли в частности радиолокационная станция, самоходные гаубицы, сотни дронов и десятки бронированных машин.
Германия остается одним из ключевых партнеров Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Бундестага.
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Что передала Украине Германия
В рамках пакета помощи Украина получила дополнительные единицы САУ Panzerhaubitze 2000, радиолокационную станцию TRML-4D и сотни разведывательных беспилотников различных типов. В частности Германия предоставит Украине десятки единиц бронированной боевой и вспомогательной техники.
Список того, что входит в очередной пакет помощи от Германии:
- боеприпасы для БМП Marder;
- 47 бронированных авто MRAP;
- 1 радиолокационная станция TRML-4D;
- 4 самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000;
- 41 тысяча снарядов калибра 155 мм;
- 20 разведывательных беспилотников Vector с запчастями;
- 12 разведывательных дронов HORNET XR;
- 2 дрона-разведчика VT-4 Rochen;
- 100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
- 110 дронов-разведчиков SONGBIRD;
- 2 мостоукладчика BEAVER с запчастями;
- 3 машины разминирования WISENT 1 с запчастями;
- 8 десантных машин Caracal;
- 20 авто для патрулирования границы;
- 6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh 6 большегрузных полуприцепов;
- 7 стволов к гаубице М109;
- 8 тысяч патронов калибра 40 мм;
- 340 винтовок HLR 338 с боезапасом 340 винтовок HLR 338 с боезапасом;
- 100 тысяч патронов для огнестрельного оружия.
Германия передала или обязалась передать Украине вооружений на 28 миллиардов евро. С момента начала российской агрессии в феврале 2022 года Германия передала материальных средств со своих военных складов ориентировочно на сумму 5,2 миллиарда евро.
Кроме материальной поддержки, более 10 тысяч украинских военных прошли подготовку в Германии. На это было потрачено 282 миллиона евро. Также страна финансирует лечение раненых украинских бойцов.