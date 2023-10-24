Эта тема срабатывает: Байден хитро хочет протиснуть пакет помощи Украине и Израилю

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса 106 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Белый дом поставил Киев и Иерусалим в один ряд и назвал помощь государствам вопросом национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

В эфире 24 Канала политолог Тарас Загородний рассказал, к каким манипуляциям прибегает американский президент, чтобы Конгресс одобрил новый пакет помощи.

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Байден учел все пожелания

Создав общий пакет помощи для Украины и Израиля, администрация президента Байдена пытается объединить интересы демократов и республиканцев. Ведь тем, которые могут их объединить в американском политикуме, не так много. В этом случае тема защиты Израиля оказала положительное влияние на решение Республиканской партии.

В совместном пакете помощи также учли пожелания трампистов. В частности, поддержка Тайваня, строительство стены на мексиканской границе.

Там "упакованы" многие вещи и высока вероятность, что общий пакет помощи будет принят. Это большая возможность, которую открывают Соединенные Штаты перед Украиной,

– сказал Загородний.

По мнению политолога, сейчас у нашего государства большое окно возможностей. У Украины есть шанс стать центром, на который будут опираться другие страны, и не быть зависимой от России.

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Политическая игра демократов

Демократическая партия применила одну из частей политической игры. Байден стремится показать, что республиканцы не хотят голосовать за нужные для страны вещи. Таким образом он заставляет их голосовать, даже если они этого не хотели.

"Возможно, манипуляция, но в то же время эффективная политика. США так и построены. Так сошлись звезды, что мы становимся в один ряд с Израилем, который является многопринципиальным вопросом для Соединенных Штатов. Мы должны пользоваться моментом и учиться как продвигать свои интересы", – отметил политолог.

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