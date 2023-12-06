Помощь Украине от США: лидер республиканцев в Сенате будет призывать голосовать против

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл сделал новое заявление о помощи Украине и Израилю. Он отметил, что будет призывать сенаторов-республиканцев голосовать против этой инициативы.

Макконнелл отметил, что говорится о законопроекте о выделении 106 миллиардов долларов США, предложенном президентом страны Джо Байденом. Голосование за него должно состояться 6 декабря.

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Макконнелл против инициативы для Украины

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер назначил на 6 декабря ключевое процедурное голосование по инициативе, предложенной Джо Байденом.

В частности, проект закона предусматривает, что 60 миллиардов долларов США должны уйти на помощь Украине. Также предполагается финансирование для Израиля и Индо-Тихоокеанского региона. В то же время инициатива не содержит положений об укреплении границы с Мексикой, что возмутило республиканцев.

В конце концов, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что будет выступать, чтобы сенаторы-республиканцы голосовали против предоставления дополнительной помощи Украине и Израилю.

Мы делаем это, чтобы подчеркнули, надеюсь, в последний раз, что мы настаиваем на значительных изменениях на границе,

– объяснил Макконнелл.

Шумер также обвинил республиканцев в том, что они "взяли помощь Украине в заложники" из-за их требований изменить пограничную политику. В то же время, для лоббирования голосования за инициативу американского президента прибыли госсекретарь Энтони Блинкен и украинская делегация во главе с главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

Обратиться к сенаторам должен и Владимир Зеленский. Но он в последний момент упразднил свое выступление.

Зеленский собирался обратиться к сенаторам