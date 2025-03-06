"Пакет раненого": что внутри и когда военные получат первые вещи из него
Государственный оператор тыла будет обеспечивать военных "Пакетом раненого", разработанным Министерством обороны Украины. Он будет состоять из около 30 позиций, которые будут выдавать военным в зависимости от потребности с момента, как они попадут в стабилизационный пункт или стационарное медицинское учреждение.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственного оператора тыла.
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Что будет входить в "Пакет раненого"
Как пояснили в DOT, пакет будет разделен на три группы: адаптивная одежда, средства личной гигиены для мужчин и женщин, а также специальные ложка и чашка, чтобы облегчить прием пищи и питья. В частности, в него будут входить:
Адаптивная одежда:
- Майка адаптивная;
- Шорты адаптивные;
- Фуфайка с короткими рукавами адаптивная;
- Фуфайка с длинными рукавами адаптивная;
- Штаны адаптивные;
- Носки;
- Тапочки казарменные;
- Полотенце.
Средства личной гигиены для мужчин и женщин:
- Полотенце банное;
- Одноразовый станок для бритья;
- Пена для бритья;
- Зубная щетка и паста для бритья;
- Расческа;
- Шампунь;
- Гель для душа;
- Дезодорант/антиперспирант;
- Антисептическое средство;
- Влажные салфетки;
- Сухие салфетки;
- Крем для увлажнения;
- Санитарно-гигиенические изделия из бумаги;
- Щетка для волос;
- Гигиенические прокладки;
- Ватные диски;
- Ватные палочки;
- Резинка для волос;
- Чехол (органайзер) для набора.
При необходимости:
- Чашка для кормления и питья для лежачих больных;
- Адаптивная ложка-вилка с застежкой на рукаве.
Директор программы вещевого имущества DOT Виктория Виноградова отметила, что первая категория, которой будут обеспечены военные уже летом – это адаптивная одежда.
Во время оказания неотложной помощи в зоне боевых действий одежду раненого военного обычно разрезают. В результате боец остается без личных вещей и средств гигиены. Для решения этой проблемы Минобороны разработало "Пакет раненого". Наша команда сейчас исследует рынок, чтобы быть готовыми объявить закупки уже в следующем месяце,
– отметила она.
В то же время команда DOT продолжает собирать предложения от военных и волонтеров по наполнению пакета и совершенствованию отдельных позиций адаптивной одежды. В будущем, после обобщения всех замечаний, комплектация будет доработана, а соответствующие изменения внедрены, чтобы максимально соответствовать реальным потребностям военнослужащих.