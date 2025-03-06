"Пакет раненого": что внутри и когда военные получат первые вещи из него

Государственный оператор тыла будет обеспечивать военных "Пакетом раненого", разработанным Министерством обороны Украины. Он будет состоять из около 30 позиций, которые будут выдавать военным в зависимости от потребности с момента, как они попадут в стабилизационный пункт или стационарное медицинское учреждение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственного оператора тыла.

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Что будет входить в "Пакет раненого"

Как пояснили в DOT, пакет будет разделен на три группы: адаптивная одежда, средства личной гигиены для мужчин и женщин, а также специальные ложка и чашка, чтобы облегчить прием пищи и питья. В частности, в него будут входить:

Адаптивная одежда:

Майка адаптивная;

Шорты адаптивные;

Фуфайка с короткими рукавами адаптивная;

Фуфайка с длинными рукавами адаптивная;

Штаны адаптивные;

Носки;

Тапочки казарменные;

Полотенце.

Средства личной гигиены для мужчин и женщин:

Полотенце банное;

Одноразовый станок для бритья;

Пена для бритья;

Зубная щетка и паста для бритья;

Расческа;

Шампунь;

Гель для душа;

Дезодорант/антиперспирант;

Антисептическое средство;

Влажные салфетки;

Сухие салфетки;

Крем для увлажнения;

Санитарно-гигиенические изделия из бумаги;

Щетка для волос;

Гигиенические прокладки;

Ватные диски;

Ватные палочки;

Резинка для волос;

Чехол (органайзер) для набора.

При необходимости:

Чашка для кормления и питья для лежачих больных;

Адаптивная ложка-вилка с застежкой на рукаве.

Директор программы вещевого имущества DOT Виктория Виноградова отметила, что первая категория, которой будут обеспечены военные уже летом – это адаптивная одежда.

Во время оказания неотложной помощи в зоне боевых действий одежду раненого военного обычно разрезают. В результате боец остается без личных вещей и средств гигиены. Для решения этой проблемы Минобороны разработало "Пакет раненого". Наша команда сейчас исследует рынок, чтобы быть готовыми объявить закупки уже в следующем месяце,

– отметила она.

В то же время команда DOT продолжает собирать предложения от военных и волонтеров по наполнению пакета и совершенствованию отдельных позиций адаптивной одежды. В будущем, после обобщения всех замечаний, комплектация будет доработана, а соответствующие изменения внедрены, чтобы максимально соответствовать реальным потребностям военнослужащих.