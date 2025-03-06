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24 Канал Новости Украины "Пакет раненого": что внутри и когда военные получат первые вещи из него
6 марта, 21:43
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"Пакет раненого": что внутри и когда военные получат первые вещи из него

Владислав Кравцов

Государственный оператор тыла будет обеспечивать военных "Пакетом раненого", разработанным Министерством обороны Украины. Он будет состоять из около 30 позиций, которые будут выдавать военным в зависимости от потребности с момента, как они попадут в стабилизационный пункт или стационарное медицинское учреждение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственного оператора тыла.

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Что будет входить в "Пакет раненого"

Как пояснили в DOT, пакет будет разделен на три группы: адаптивная одежда, средства личной гигиены для мужчин и женщин, а также специальные ложка и чашка, чтобы облегчить прием пищи и питья. В частности, в него будут входить:

Адаптивная одежда:

  • Майка адаптивная;
  • Шорты адаптивные;
  • Фуфайка с короткими рукавами адаптивная;
  • Фуфайка с длинными рукавами адаптивная;
  • Штаны адаптивные;
  • Носки;
  • Тапочки казарменные;
  • Полотенце.

Средства личной гигиены для мужчин и женщин:

  • Полотенце банное;
  • Одноразовый станок для бритья;
  • Пена для бритья;
  • Зубная щетка и паста для бритья;
  • Расческа;
  • Шампунь;
  • Гель для душа;
  • Дезодорант/антиперспирант;
  • Антисептическое средство;
  • Влажные салфетки;
  • Сухие салфетки;
  • Крем для увлажнения;
  • Санитарно-гигиенические изделия из бумаги;
  • Щетка для волос;
  • Гигиенические прокладки;
  • Ватные диски;
  • Ватные палочки;
  • Резинка для волос;
  • Чехол (органайзер) для набора.

При необходимости:

  • Чашка для кормления и питья для лежачих больных;
  • Адаптивная ложка-вилка с застежкой на рукаве.

Директор программы вещевого имущества DOT Виктория Виноградова отметила, что первая категория, которой будут обеспечены военные уже летом – это адаптивная одежда.

Во время оказания неотложной помощи в зоне боевых действий одежду раненого военного обычно разрезают. В результате боец остается без личных вещей и средств гигиены. Для решения этой проблемы Минобороны разработало "Пакет раненого". Наша команда сейчас исследует рынок, чтобы быть готовыми объявить закупки уже в следующем месяце,
– отметила она.

В то же время команда DOT продолжает собирать предложения от военных и волонтеров по наполнению пакета и совершенствованию отдельных позиций адаптивной одежды. В будущем, после обобщения всех замечаний, комплектация будет доработана, а соответствующие изменения внедрены, чтобы максимально соответствовать реальным потребностям военнослужащих.