Пакистан перевел свою армию в состояние "чрезвычайно высокой" готовности, – Reuters

Между Пакистаном и Ираном произошло обострение из-за нарушения последним воздушного пространства страны. В конце концов, пакистанскую армию перевели в состояние "чрезвычайно высокой" боевой готовности.

Кроме того, в Исламабаде осудили Иран за воздушное нападение. Там отметили, что оставляют право ответа за атаку.

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Пакистан перевел армию на новый уровень готовности

В Министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что целиком и полностью уважают суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран. Но в то же время осуждают действия, совершенные иранскими военными в отношении страны.

Единственной целью сегодняшнего акта было стремление к собственной безопасности и национальным интересам Пакистана, что имеет первостепенное значение и не может быть скомпрометировано,

– сказали в МИД Пакистана.

Журналисты Reuters со ссылкой на высокопоставленного пакистанского чиновника из службы безопасности страны сообщили, что военные уже находятся в состоянии "чрезвычайно высокой" боевой готовности. В частности, они будут противостоять любым угрозам со стороны Ирана.

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