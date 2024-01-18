Пакистан перевел свою армию в состояние "чрезвычайно высокой" готовности, – Reuters
Источник:Reuters
Между Пакистаном и Ираном произошло обострение из-за нарушения последним воздушного пространства страны. В конце концов, пакистанскую армию перевели в состояние "чрезвычайно высокой" боевой готовности.
Кроме того, в Исламабаде осудили Иран за воздушное нападение. Там отметили, что оставляют право ответа за атаку.
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Пакистан перевел армию на новый уровень готовности
В Министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что целиком и полностью уважают суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран. Но в то же время осуждают действия, совершенные иранскими военными в отношении страны.
Единственной целью сегодняшнего акта было стремление к собственной безопасности и национальным интересам Пакистана, что имеет первостепенное значение и не может быть скомпрометировано,
– сказали в МИД Пакистана.
Журналисты Reuters со ссылкой на высокопоставленного пакистанского чиновника из службы безопасности страны сообщили, что военные уже находятся в состоянии "чрезвычайно высокой" боевой готовности. В частности, они будут противостоять любым угрозам со стороны Ирана.
Иран атаковал Пакистан с воздуха
- Пакистан 17 января обвинил Иран в нарушении своего воздушного пространства. Пакистанская сторона заявила, что в результате атаки погибли двое детей, и сказали, что инцидент может иметь "серьезные последствия".
- Впоследствии Пакистан отозвал своего посла из Тегерана. Кроме того, там заявили, что оставляют за собой право ответа на эти атаки.
- Агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции, сообщило, что в Пакистане якобы уничтожили два опорных пункта группировки "Джейш аль-Адль". По предварительным данным, атака была предпринята с помощью ракет и беспилотников.
- Уже 18 января пакистанские военные нанесли удары по "антипакистанским группам боевиков", базировавшимся на территории Ирана. В Исламабаде заявили, что эти атаки символизируют "проявление решимости защищать свою национальную безопасность от всех угроз".
- В МИД Пакистана также рассказали, что это были "высокоскоординированные точные удары по приютам террористов в провинции Систан-о-Белуджистан в Иране. Там был ликвидирован ряд вражеских боевиков".