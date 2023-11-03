Палата представителей США одобрила помощь Израилю без Украины
Источник:Reuters
Палата представителей США одобрила помощь Израилю. Она предусматривает предоставление стране более 14 миллиардов долларов помощи.
В то же время, там нет помощи для Украины. Проект поддержали 226 голосами, против выступили 196.
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Что известно о помощи Израилю
Палата представителей США 2 ноября поддержала законопроект о предоставлении Израилю 14,3 миллиарда пособий по борьбе с боевиками ХАМАС. Известно, что деньги предусмотрены на израильскую армию:
- 4 миллиарда долларов – на закупку израильских оборонных систем Iron Dome и David's Sling для противодействия ракетным угрозам малой дальности;
- на некоторое оборудование из складов США.
Почему демократы против законопроекта
Против законопроекта выступало большинство демократов, за – большинство республиканцев. Однако двое республиканцев выступили против законопроекта, а 12 демократов – поддержали его. В частности, демократы настаивали, что у документа не будет перспективы в Сенате. Кстати, после одобрения проекта закона в нижней палате Конгресса, он должен поступить в Сенат Конгресса США.
Голосование за проект помощи Израилю – первая крупная законодательная инициатива нового спикера-республиканца Майка Джонсона. В то же время, он убеждал, что новый пакет помощи Украине объединят с безопасностью границ США. Майк Джонсон заявил, что этот законопроект станет следующим после голосования в Палате представителей США в помощь Израилю. Ведь спикер-республиканец считает, что объединение финансирования помощи Украине и защиты границы с Мексикой правильное, ведь это поможет получить согласие двух партий.
Кстати, демократы выступили против проголосованного проекта закона потому, что он:
- не предусматривает помощь Украине;
- предусматривает сокращение финансирования службы внутренних доходов.
Именно поэтому президент США Джо Байден обещал ветировать проект закона, если там не будет помощи Украине.
Издание CNN написало, что лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что законопроект республиканцев в Палате представителей является "глубоко ошибочным предложением". Он также добавил, что Сенат не будет его рассматривать.
Что этому предшествовало
- Президент США Джо Байден заявил, что ждет от Конгресса принятия своего объединенного запроса по помощи Украине и Израилю на 106 миллиардов долларов.
- Предложение американского лидера предполагает объединение поддержки Израиля, Украины, обеспечение интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе, а также безопасность на границе с Мексикой.
- Известно, что за соединение помощи Израилю и Украине выступают демократы. В свою очередь республиканцы подготовили пакет требований для Киева, который, в частности, предусматривает проверку предоставленных денег и представление "стратегии победы" в войне.