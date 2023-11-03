Палата представителей США одобрила помощь Израилю без Украины

Палата представителей США одобрила помощь Израилю. Она предусматривает предоставление стране более 14 миллиардов долларов помощи.

В то же время, там нет помощи для Украины. Проект поддержали 226 голосами, против выступили 196.

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Что известно о помощи Израилю

Палата представителей США 2 ноября поддержала законопроект о предоставлении Израилю 14,3 миллиарда пособий по борьбе с боевиками ХАМАС. Известно, что деньги предусмотрены на израильскую армию:

4 миллиарда долларов – на закупку израильских оборонных систем Iron Dome и David's Sling для противодействия ракетным угрозам малой дальности;

на некоторое оборудование из складов США.

Почему демократы против законопроекта

Против законопроекта выступало большинство демократов, за – большинство республиканцев. Однако двое республиканцев выступили против законопроекта, а 12 демократов – поддержали его. В частности, демократы настаивали, что у документа не будет перспективы в Сенате. Кстати, после одобрения проекта закона в нижней палате Конгресса, он должен поступить в Сенат Конгресса США.

Голосование за проект помощи Израилю – первая крупная законодательная инициатива нового спикера-республиканца Майка Джонсона. В то же время, он убеждал, что новый пакет помощи Украине объединят с безопасностью границ США. Майк Джонсон заявил, что этот законопроект станет следующим после голосования в Палате представителей США в помощь Израилю. Ведь спикер-республиканец считает, что объединение финансирования помощи Украине и защиты границы с Мексикой правильное, ведь это поможет получить согласие двух партий.

Кстати, демократы выступили против проголосованного проекта закона потому, что он:

не предусматривает помощь Украине;

предусматривает сокращение финансирования службы внутренних доходов.

Именно поэтому президент США Джо Байден обещал ветировать проект закона, если там не будет помощи Украине.

Издание CNN написало, что лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что законопроект республиканцев в Палате представителей является "глубоко ошибочным предложением". Он также добавил, что Сенат не будет его рассматривать.

Что этому предшествовало