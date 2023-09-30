Палата представителей США отклонила проект о временном бюджете: грозит ли шатдаун

Спикер Кевин Маккарти накануне предложил законопроект, направленный на избегание остановки работы правительства США. Однако палата представителей 29 сентября его отклонила.

Собственно предложение Кевина Маккарти предусматривает возможность правительства продолжить выполнять свою работу в течение месяца, но с сокращенным уровнем расходов. Впрочем, Палата представителей не проявила приверженности к законопроекту спикера.

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Ожидает повторное голосование

Журналисты CNN получили информацию о том, что Палата представителей назначила следующее голосование. Оно запланировано на 30 сентября. Правда, точно не понятно, что будут обсуждать в субботу и за что будут голосовать.

Сам спикер Палаты представителей высказал предположение, что "это еще не конец" для того, чтобы хоть что-то принимать. В то же время данные издания свидетельствуют о том, что Маккарти приходится иметь дело с очень расколотой группой законодателей.

В то же время, следует понимать, что если Конгресс не дойдет до определенного знаменателя до конца субботы 30 сентября, то в США наступит шатдаун. Речь идет о временной приостановке работы федеральных органов в стране.

Тем временем Украине выделили 300 миллионов долларов

Обратите внимание, что Палата представителей Конгресса США проголосовала за очередной пакет помощи. Речь идет о выделение 300 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на поддержку нашего государства. Их изъяли из проекта оборонного бюджета Штатов.

Кроме того, 28 сентября в Палате представителей был принят законопроект. Он касается расходов на оборону на сумму 826 миллиардов долларов.

И хотя оба законопроекта одобрили, демократы выразили опасение. Они касались выделения помощи нашему государству в отдельный законопроект. По их мнению, российская пропаганда будет пытаться подавать как отказ от Украины.

"Россияне хорошо разбираются в пропаганде. Это будет выглядеть как отказ Америки от своих обязательств по Украине", – сказал член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, демократ Адам Смит.

Добавим, что 300 миллионов долларов не связаны с дополнительным финансированием в размере 24 миллиарда долларов. А также нет ничего общего со связанными расходами, которые Белый дом попросил в августе. Это, к слову, тоже вызвало сопротивление ультраправых республиканцев.