Палата представителей отклонила все поправки, которые могли ограничить или упразднить помощь Украине

В Палате представителей США отклонили поправки в оборонный бюджет на 2024 год, опасные для Украины.

О каких поправках речь

Группа ультраправых республиканцев настаивала на рассмотрении ряда поправок, запретящих любую помощь Украине в области безопасности.

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Эти предложения были выдвинуты представителями Республиканской партии Марджори Тейлор Грин (Джорджия), Мэттом Гаетцем (Флорида), Майклом Клаудом (Техас) и Уорреном Дэвидсоном (Огайо).

Грин, Гаэтц и Томас Месси (Кентукки) также предложили поправку, запрещающую передачу кассетных боеприпасов Украине, всего через несколько дней после того, как администрация Байдена объявила о решении отправить это оружие Украине.

США прошли проверку на устойчивость

. Законопроект о разрешении на выделение обороны 886 миллиардов долларов, HR 2670, считается обязательной мерой, поскольку она позволяет повышение заработной платы военным и гражданским лицам и устанавливает политику по вооружениям и геостратегии.

Голосование по украинским поправкам стало проверкой поддержки Украины Конгрессом, поскольку некоторые настроенные члены Республиканской партии усилили призывы сократить или прекратить помощь Киеву.

Bloomberg пишет, что разногласия внутри Республиканской партии обострились в решающий момент войны, когда Украина находится в разгаре контрнаступления, а президент Джо Байден на этой неделе призвал союзников по НАТО продолжать оказывать помощь Украине.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния), имеющий незначительное большинство, находится в тяжелом положении. Чтобы смягчить консервативное крыло своей партии, он сказал, что выступает против дополнительной помощи Украине кроме соглашения об ограничении долга, заключенного ранее в этом году, которое также установило рамки для уровней государственных расходов.

Что думают американцы о помощи США

Президентский фонд и Институт Рональда Рейгана провели опрос, согласно которому три четверти американцев сказали, что для США важно, чтобы Украина выиграла войну, и подавляющее большинство поддерживает выделение военной помощи Украине. Поддержка солидная среди демократов – 86% и республиканцев – 71%, а у независимых – 58%.

Также 59% опрошенных американцев говорят, что поддерживают отправку военной помощи Украине, в том числе три четверти демократов и половина республиканцев. Независимые значительно менее склонны поддерживать помощь Украине: 39% и 39% против.

! 7 июля США анонсировали новый пакет военной помощи Украине на 800 миллионов долларов, в который вошли кассетные снаряды.