Палата представителей США поддержала финансирование правительства: есть ли деньги для Украины

Палата представителей США 30 сентября приняла 45-дневную бюджетную резолюцию. Она предусматривает помощь на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Это стало ключевым шагом для избежания закрытия правительства. Финансирование поддержали 335 членов Палаты представителей.

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Палата представителей поддержала временное финансирование правительства

Палата представителей США 30 сентября приняла бюджетную резолюцию, которая:

предусматривает помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий,

не предусматривает дополнительное финансирование для Украины или безопасности границ.

Окончательный результат голосования – 335 до 91. Единственным проголосовавшим против демократом был депутат Майк Куигли – сопредседатель Украинского кокуса.

Для поддержки законопроекта требовалось две трети голосов членов Палаты представителей, поскольку его вынесли на рассмотрение по ускоренной процедуре. Теперь законопроект идет в Сенат.



Палата представителей поддержала временное финансирование правительства / Фото CNN

По словам нардепа Ярослава Железняка, Палату представителей контролируют республиканцы, однако за законопроект проголосовали благодаря 209 голосам демократов.

"5 минут назад документ уже внесли в Сенат. Там с очень малым преимуществом большинство – у демократов. Да и республиканцы там значительно более сдержанные и благосклонные к Украине", – считает народный избранник.

Он добавил, что Сенат, а особенно демократы, сейчас поставлен "в очень неприятную растяжку":

или заблокировать на неопределенное время финансирование правительственных учреждений США,

или заблокировать помощь Украине.

"В обоих случаях их обвинят либо в первом, либо во втором", – подытожил Железняк.

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Белый дом предлагает поддержать временный законопроект для финансирования правительства

Представитель Белого дома сообщил, что администрация Байдена, вероятно, поддержит краткосрочный компромисс по финансированию, который только что прошел Палату представителей с двухпартийными голосами. Среди причин есть то, что этот законопроект:

сохраняет правительство открытым,

содержит помощь при стихийных бедствиях и разрешение на деятельность Федерального авиационного управления США;

не предполагает резкого сокращения правительственных программ, как в предыдущих версиях законопроектов Палаты представителей.

Белый дом ожидает, что Маккарти выполнит свое заявление о поддержке Украины отдельными мероприятиями,

– отметил представитель администрации Байдена.

Ранее Белый дом поддержал соглашение, заключенное при посредничестве Сената, которое предусматривало выделение Украине 6,2 миллиарда долларов. Однако без дальнейших шагов по этому соглашению приоритетной задачей является избегание закрытия правительства.