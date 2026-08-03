Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на осведомленный источник.

Что известно о новом возможном назначении для Палисы?

На Палису присматривались с точки зрения такой должности,

– сказал собеседник издания.

Более подробных сведений источник "РБК-Украина" не раскрыл.

Павел Палиса – украинский военнослужащий, с ноября 2024 года занимающий должность заместителя руководителя Офиса Президента Украины.

До назначения он командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр" и участвовал в боевых действиях с первых лет российско-украинской войны. За военную службу Палиса получил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда".

В Офисе Президента он отвечает за вопросы национальной безопасности и обороны, взаимодействие с военным командованием, а также реализацию проектов в сфере развития оборонного сектора.

Кроме того, президент США Дональд Трамп недавно назвал Палису своим "любимым солдатом" в Украине.

Напомним, 3 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о увольнении Ольги Стефанишиной от должности посла Украины в США.

После этого начались разговоры о том, кто же возглавит этот вакантный пост. Среди кандидатов также называют бывшего премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Примечательно, что президент в последние несколько дней проводил встречи с этой политической деятельницей.