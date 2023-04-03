Называют "позорным" отступление из Херсона: содержание памятки оккупантов

В сети обнародовали памятку, которую выдают российским захватчикам. В ней даже заговорили о "позорном" отступлении из Херсона.

Памятку для оккупантов выпустили осенью 2022 года. Ее создал западный военный округ. О чем именно говорится в документе – рассказали российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Содержание памятки оккупантов

Памятку выдают российским воинам, которых отправляют умирать на фронт в Украину. Большинство документа посвящено идеологическому обоснованию войны.

В брошюре говорится, что, столкнувшись с очередным "дефицитом ресурсов", США решили "дестабилизировать" Россию, "привести ее в хаос" и "высосать из нее все соки". Оккупантам объясняют, что сейчас страну-агрессорку пытаются завоевать "чужими руками", "расчленить" и "отменить".

Авторы памятки делают вывод, что "активные нацисты" и виновники "многочисленных кровавых преступлений киевского режима" заслуживают исключительно "передачи суда".

Размышляя о российском отступлении осенью 2022 года, авторы памятки подробно цитируют знаменитый сталинский приказ №227, более известный как "Ни шагу назад!". Документ, подписанный Сталиным, запрещал солдатам отступать без соответствующего приказа, предписывал "истреблять паникеров и трусов" на месте, вводил заградительные отряды в состав армий и штрафные части, куда по решению командования направляли военных, провинившихся в нарушении дисциплины "по трусости".

Кроме этого, авторы брошюры описали последствия отступления российских войск из Лимана Донецкой области в начале октября 2022 года – "озверевший враг" и его "националистические батальоны рвутся в направлении Луганска, несмотря на большие потери".

Особенно болезненным для России стало отступление из Херсона

Народ России, Донбасса и многих приграничных районов Украины с любовью и уважением относится к российской армии. Однако позорная сдача нашими частями ранее освобожденных территорий, а также оставление на произвол судьбы людей, доверивших нам свою жизнь, подрывает их веру в нас и нашу победу,

– написали в памятке.



Как выглядит памятка для оккупантов / росСМИ

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