Называют "позорным" отступление из Херсона: содержание памятки оккупантов
В сети обнародовали памятку, которую выдают российским захватчикам. В ней даже заговорили о "позорном" отступлении из Херсона.
Памятку для оккупантов выпустили осенью 2022 года. Ее создал западный военный округ. О чем именно говорится в документе – рассказали российские СМИ, информирует 24 Канал.
Обратите внимание Оккупанта шокировала памятка, которую командование прислало его жене: СБУ перехватила разговор
Содержание памятки оккупантов
Памятку выдают российским воинам, которых отправляют умирать на фронт в Украину. Большинство документа посвящено идеологическому обоснованию войны.
В брошюре говорится, что, столкнувшись с очередным "дефицитом ресурсов", США решили "дестабилизировать" Россию, "привести ее в хаос" и "высосать из нее все соки". Оккупантам объясняют, что сейчас страну-агрессорку пытаются завоевать "чужими руками", "расчленить" и "отменить".
Авторы памятки делают вывод, что "активные нацисты" и виновники "многочисленных кровавых преступлений киевского режима" заслуживают исключительно "передачи суда".
Размышляя о российском отступлении осенью 2022 года, авторы памятки подробно цитируют знаменитый сталинский приказ №227, более известный как "Ни шагу назад!". Документ, подписанный Сталиным, запрещал солдатам отступать без соответствующего приказа, предписывал "истреблять паникеров и трусов" на месте, вводил заградительные отряды в состав армий и штрафные части, куда по решению командования направляли военных, провинившихся в нарушении дисциплины "по трусости".
Кроме этого, авторы брошюры описали последствия отступления российских войск из Лимана Донецкой области в начале октября 2022 года – "озверевший враг" и его "националистические батальоны рвутся в направлении Луганска, несмотря на большие потери".
Особенно болезненным для России стало отступление из Херсона
Народ России, Донбасса и многих приграничных районов Украины с любовью и уважением относится к российской армии. Однако позорная сдача нашими частями ранее освобожденных территорий, а также оставление на произвол судьбы людей, доверивших нам свою жизнь, подрывает их веру в нас и нашу победу,
– написали в памятке.
Как выглядит памятка для оккупантов / росСМИ
Другие "мотивационные" брошюры для российских солдат
- Ранее среди солдат распространяли брошюры, которые якобы должны "мотивировать" воевать против Украины. Не обошлось и без попытки очернить легитимную украинскую власть. Ее в брошюрах называют "киевским неонацистским режимом". Мол, он пришел к власти в 2014 году и с тех пор занимается терроризмом Украины.
- Брошюры были направлены на то, чтобы оправдать начало так называемой "специальной военной операции", разжечь или усилить ненависть к украинцам и объяснить, почему россиянам нужно погибать на фронте.