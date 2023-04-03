Пам’ятку для окупантів випустили восени 2022 року. Її створив західний військовий округ. Про що саме мовиться у документі – розповіли російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Зміст пам'ятки окупантів

Пам’ятку видають російським воякам, яких відправляють вмирати на фронт в Україну. Більшість документа присвячена ідеологічному обґрунтуванню війни.

У брошурі мовиться, що, зіткнувшись із черговим "дефіцитом ресурсів", США вирішили "дестабілізувати" Росію, "привести її до хаосу" і "висмоктати з неї всі соки". Окупантам пояснюють, що зараз країну-агресорку намагаються завоювати "чужими руками", "розчленувати" та "скасувати".

Автори пам'ятки роблять висновок, що "активні нацисти" та винуватці "численних кривавих злочинів київського режиму" заслуговують виключно на "передання суду".

Розмірковуючи про російський відступ восени 2022 року, автори пам'ятки докладно цитують знаменитий сталінський наказ №227, більш відомий як "Ні кроку назад!". Документ, підписаний Сталіним, забороняв солдатам відступати без відповідного наказу, наказував "винищувати панікерів і трусів" на місці, вводив загороджувальні загони у складі армій та штрафні частини, куди за рішенням командування направляли військових, які завинили у порушенні дисципліни "за боягузтвом або нестійкістю".

Окрім цього, автори брошури описали наслідки відступу російських військ із Лиману Донецької області на початку жовтня 2022 року – "озвірілий ворог" та його "націоналістичні батальйони рвуться у напрямку Луганська, не зважаючи на великі втрати".

Особливо болючим для Росії став відступ з Херсона

Народ Росії, Донбасу та багатьох прикордонних районів України з любов'ю та повагою ставиться до російської армії. Однак ганебна здача нашими частинами раніше звільнених територій, а також залишення напризволяще людей, які довірили нам свої життя, підриває їхню віру в нас і нашу перемогу,

– написали у пам’ятці.



Як виглядає пам'ятка для окупантів / росЗМІ

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