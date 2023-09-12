В Грузии установили памятник воину, умершему со словами "Слава Украине" на устах

В грузинские столице Тбилиси установили памятник украинскому герою, погибшему из-за слов "Слава Украине". Он стал символом борьбы против России для многих украинцев.

Видео с казнью воина появилось в сети в марте. На нем тот методически докуривает сигарету и выкрикивает проукраинский лозунг, после чего его расстреливают.

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Жест поддержки от грузина

В клинике Акаки Цилосани в столице Грузии Тбилиси установили памятник, посвященный Александру Мациевскому. Это герой, погибший от российских пуль после слов "Слава Украине". Постамент изображает воина непосредственно перед моментом казни – именно тогда, когда он докуривал свою сигарету.

Снайпер из 119-й бригады ТрО стал символом несокрушимости украинского духа в борьбе против оккупантов. Александр понимал все последствия своих действий, но не побоялся плюнуть в лицо врагу. Теперь же его увековечили в виде памятника.

Александр не боялся захватчиков / фото Юлии Овчаренко

Александр Мациевский воевал в Донецкой области. В последний раз на связь с матерью мужчина выходил 30 декабря 2022 года. На следующий день он пошел на задание с побратимами и не вернулся. Похоронили героя 14 февраля 2023 года.

Мир помнит поступок героя