Трамп заявил, что заберет у Китая Панамский канал

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своей инаугурации 20 января высказался о Панамском канале. Он заявил, что эту территорию не отдавали Китаю.

По версии Трампа, Панамский канал отдали Панаме и теперь Соединенные Штаты хотят забрать его обратно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию выступления 47-го президента США.

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Что заявил Трамп о Панамском канале

В своей инаугурационной речи Дональд Трамп сообщил, что Панама нарушила договоренности, которые требуют нейтралитета в работе канала. Он также добавил, что к американским кораблям не относятся справедливо.

И прежде всего Китай управляет Панамским каналом, и мы не отдали его Китаю. Мы отдали его Панаме. И мы забираем его обратно,

– сообщил Трамп.

Кроме этого, Трамп планирует переименовать Мексиканский залив в Американский. Он также заявил о начале "американизации" других географических названий.

47-й президент США сообщил, что "Америка вернет себе свое место нации, которую все уважают, которую все любят", а также добавил, что она "будет вызывать восхищение у всего мира".