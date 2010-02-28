Борьба за безбарьерность: как Украина обустраивает пандусы и сколько это стоит – анализ

Три года с начала большого вторжения. В глубоком тылу, во Львове, возле обычной жилой многоэтажки настоящие голодные игры: ветеран российско-украинской войны вынужден противостоять упрекам, крикам и причитаниям людей, которым не угодил "слишком большой" пандус. Это мог бы быть очень неполиткорректный анекдот или грустная, но поучительная байка, – однако это реальность. Описанная история не является выдумкой и ставит острый вопрос: насколько мы как общество готовы заботиться о надлежащих условиях для тех, кто сохранил нам жизнь?

В проекте "Бюджеты войны" журналисты 24 Канала – с помощью цифр и фактов – рассказывают о том, что стало для нас важным или приобрело особое значение после 24 февраля 2022 года. В этом тексте сосредоточимся на пандусах: сколько на них денег тратит государство через Prozorro, в частности регионы? Какова в целом статистика по тендерам? И почему до сих пор у части украинского общества нет понимания, что инклюзия касается каждого?

Сколько государство тратит на пандусы

История Сергея Власова, с которой мы начали этот материал, довольно показательна. Некоторые соседи ветерана угрожали просто спилить пандус, что, по их мнению, противоречил определенным эстетическим идеалам. К счастью, скандал не прошел мимо внимания прессы и общественности, с привлечением местных властей удалось потушить это пламя. Жителям львовской многоэтажки через возражения, гнев и депрессию все-таки удалось принять идею, что теперь на входе в их дом будет стоять нормативный пандус.

В то же время трудно представить, сколько подобных историй остается на обычном бытовом уровне: без внимания медиа и неравнодушных.

Пандусы после начала полномасштабной войны действительно начали обустраивать в больших количествах – это подтверждает наш анализ тендеров на Prozorro. Так, за 3 года текущая сумма тендерных договоров по пандусам составляет 618 миллионов гривен. Речь идет о почти трех тысячах закупок.

Согласно нашим данным, это даже больше, чем за весь период с 2015 до 2021 года – то есть до начала полномасштабной российской агрессии. За указанные годы государство потратило через Prozorro на пандусы около 570 миллионов гривен. Это, безусловно, положительный факт: наконец-то заметны шаги в этом направлении. Но не забывайте, что люди, которым нужны пандусы, существовали и до "24 февраля" – и это не только ветераны.

Уровень выполнения договоров в завершенных тендерах по пандусам демонстрирует положительную динамику, хотя данные не стабильны.

В 2016 году только 65% средств пошло на реализованные проекты, а по количеству завершенных договоров этот показатель составлял лишь 48%. Уже в 2017, 2018 и 2019 годах ситуация улучшилась: выполнение по сумме возросло до 88-93%, а по количеству договоров – до 84-93%. Это свидетельствует о стабилизации процессов закупок и более эффективном освоении бюджетных средств.

В 2023 году уровень выполнения значительно снизился. Трудно назвать все объективные на это причины, но война, очевидно, – одна из них. В этом году реализовали лишь 53% от суммы договоров, хотя по количеству договоров показатель остался высоким – более 84%. Такой разрыв может свидетельствовать о задержках с финансированием или проблемах с реализацией более масштабных проектов.

В 2024 году ситуация снова улучшилась: выполнение по сумме составило 90,5%, что является одним из самых высоких показателей за последние годы. В среднем за последнее десятилетие выполнение договоров в завершенных закупках составляет 81% по сумме и почти 88% по количеству, что указывает на довольно эффективное использование средств, несмотря на отдельные провалы.

За последние три года суммарная разница между ожидаемой стоимостью и победным предложением в тендерах по пандусам составляет 12,1 миллиона гривен. Именно столько, иначе говоря, удалось сэкономить благодаря конкуренции на рынке за время полномасштабной войны.

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К 2022 году уровень конкуренции в закупках по пандусам постепенно рос, хотя значительная часть лотов оставалась неконкурентной. К 2021 году более половины лотов была неконкурентной, а среднее количество участников в конкурентных процедурах колебалась от 0,71 до 1,54. Лучшая ситуация была в 2021 году, когда только 15,45% лотов (по ожидаемой стоимости) были неконкурентными, а среднее количество участников достигло 1,54 – это самый высокий показатель за десятилетие.

Широкая картина понятна: тендеры часто проходили без элемента "состязательности", что свидетельствует о слабой конкуренции на рынке или узком круге потенциальных исполнителей.

После начала полномасштабной войны ситуация с конкурентностью закупок стала еще сложнее. В 2022 году доля неконкурентных лотов по количеству достигла 85,7%, а в 2023 году – до рекордных 90,6%. Несмотря на это, в 2022 году среднее количество участников в конкурентных тендерах выросло до 1,63, хотя самих тендеров было существенно меньше. Уже в 2023 и 2024 годах этот показатель снизился до 1,11 и 0,91 соответственно, что указывает на дальнейшее падение конкуренции.

Инклюзия в регионах: кто неожиданно лидирует

Ситуация с пандусами в регионах выглядит крайне неравномерно. Киев здесь абсолютный чемпион – 237 миллионов гривен на обустройство безбарьерного пространства. Это больше, чем во всех остальных областях вместе взятых. Логично: столица, большие объемы застройки, потребность в адаптации города к европейским стандартам.

Но сразу за Киевом – неожиданность. Не Днепр, не Львов, не Одесса, а Полтавская область – 150 миллионов гривен на пандусы через Prozorro. Для сравнения:

Днепропетровская область – 14,8 миллиона гривен,

Одесская область – 14,6 миллиона гривен,

Харьковская область – почти 11 миллионов.

Значит ли это, что Полтава – новая крепость инклюзивности?

Львовская область – на третьем месте с 54,5 миллиона гривен, что в целом не удивляет, учитывая развитую урбанистику в регионе. А вот Донецкая, Луганская и Херсонская области пасут задних – меньше чем 1 миллион гривен на троих. Причины очевидны: война, оккупация, отсутствие возможностей реализовывать инфраструктурные проекты. Похожая ситуация в Запорожской области – только 1,2 миллиона гривен.

В общем, если смотреть на цифры без эмоций, получается, что главные расходы на пандусы через Prozorro концентрируются в крупных городских центрах и регионах, где местные власти либо активны в вопросах доступности, либо имеют бюджет для того, чтобы эту активность проявлять.

Еще один интересный факт, который невозможно не упомянуть, пик расходов на пандусы после начала полномасштабного вторжения приходится на март 2024 года. Этот месяц стал абсолютно рекордным со 110 миллионами гривен. Это почти в 10 раз больше, чем в предыдущем месяце того же года.

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Почему Украине все еще далеко до равенства

Даже если бы Россия не начала полномасштабную агрессию против Украины, понятно, что расходы на пандусы и другие элементы безбарьерности все равно должны были бы расти. Мы движемся в Европейский Союз, где нет места для дискриминации, неравенства и предвзятому отношению к людям только из-за отсутствия конечностей. К тому же не хочется лишний раз повторять очевидное, но пандусами пользуются не только люди в колесных креслах.

Женщина с детской коляской не может попасть в тернопольскую больницу: видео с инстаграм-аккаунта @ternopoliany

В соцсетях чуть ли не каждый день появляются фотографии, новости и другие публикации о необходимости обустройства удобного пандуса в том или ином месте. Речь идет о магазинах, почтовых отделениях, больницах, школах и других заведениях, которые посещают люди. Следовательно, проблема инклюзивности касается не только государства, но и бизнеса, к которому должны действовать одинаковые требования в этом вопросе.

Ужгородский пандус, которым невозможно воспользоваться без травм: видео с TikTok-аккаунта @love.uzh

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Пандусы, которые не упрощают, а усложняют жизнь: видео с TikTok-аккаунта @zolotukhin_v

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Важно понимать, что нормативный пандус – это не просто удобство, а базовое требование безопасности. Узнать, каким он должен быть, на самом деле очень просто: в два клика на сайтах государственных ведомств. Но не лишним будет постоянно распространять и обновлять соответствующую информацию, чтобы общество помнило и не забывало.

Прежде всего об уклоне пандуса. Он не должен превышать 8% (1:12), чтобы люди с инвалидностью могли пользоваться им без риска травм. Минимальная ширина зависит от типа движения:

1,2 метра для одностороннего;

1,8 метра для двустороннего.

Один подъем не может быть выше 0,8 метра, а после каждого такого подъема обязательно должна быть горизонтальная площадка глубиной не менее 1,5 метра. Если перепад высот превышает 0,3 метра, пандус должен иметь поручни с обеих сторон. Для открытых пандусов предусмотрено двустороннее ограждение с поручнями на высоте 0,7 и 0,9 метра, а в детских учреждениях, парках и на площадках – еще и дополнительный уровень на 0,5 метра.

Важный нюанс. Поверхность пандуса должна быть жесткой, хорошо заметной, отличаться цветом или фактурой от смежных горизонтальных поверхностей. Запрещается устанавливать накладные противоскользящие планки, которые могут привести к падению, а также отводить на пандус дождевую воду с крыш или систем водоотведения

Нарушение этих норм – это не просто формальность, а реальная опасность. Пандус с чрезмерным уклоном или без необходимых поручней может стать ловушкой, создавая риск падения и травм. Правительство регулярно проводит кампании по физической безбарьерности, но этого мало – инклюзивность должна стать одним из государственных приоритетов.

Любая ситуация, даже самая проблемная, имеет "мемный" потенциал: видео из инстаграм-аккаунта @my_ukrinian_dream

Журналистыпроводили анализ, представленный в материале, с помощью инструмента BI.Prozorro. Поэтому все упомянутые в публикации цифры касаются исключительно данных, размещенных на платформе Prozorro, если не указан другой источник. Отбор тендеров осуществлялся по ключевому слову "пандус". Охватываемый период: с 24.02.2022 по 24.02.2025