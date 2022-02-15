Паника вокруг эскалации: Монастырский рассказал, как полиция будет бороться с мародерством
Источник:"Свобода слова на ICTV"
В неспокойное время в Украине может вырасти уровень преступности. Из-за этого правоохранители увеличивают присутствие на улицах, чтобы обеспечить безопасность граждан.
Детали от Монастырского
На фоне информации о возможном нападении России полицейские будут работать в усиленном режиме. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
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Увеличение полицейского присутствия в городах и селах дает добропорядочным людям уверенность, а для тех, которые настроены на определенные правонарушения, является предостережением,
– рассказал Монастырский.
Эффективность таких мер подтверждают недавние учения правоохранителей в поселке Каланчак Херсонской области. В течение недели тренировок к полицейским не поступило ни одно сообщение о краже в этом населенном пункте, а также соседних.
Полицию перевели в усиленный режим
Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что с 14 по 19 февраля правоохранители будут работать в усиленном режиме. Это означает, что на улицах увеличат количество патрулей, откроют дополнительные ситуационные центры, а объекты критической инфраструктуры и органов власти возьмут под охрану.
Последние новости о возможной эскалации
- В Пентагоне заявили, что Россия увеличила количество своих войск у границ Украины и в Беларуси.
- В то же время в российском Министерстве обороны говорят, что завершили ряд военных учений. Поэтому часть контингента возвращается на места постоянной дислокации.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что в ближайшее время Россия не нападет. Поэтому украинцам не следует паниковать.
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