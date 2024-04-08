Момент обвала моста в Смоленской области России сняли очевидцы: жуткое видео

В городе Вязьма, что в Смоленской области, обвалился Панинский мост 8 апреля. В сеть выложили видео, на котором можно увидеть момент обвала конструкции, по которой тогда проезжали машины.

Об инциденте написали местные СМИ. Они отметили, что во время обрушения моста на нем находились два транспортных средства. Речь идет о грузовике и легковом авто. Смотрите момент обвала сооружения дальше.

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В Смоленской области обвалился мост

Панинский мост обвалился: смотрите видео момента падения

Как выяснилось впоследствии, в результате падения моста погиб один человек. Еще пятеро получили ранения. Среди них – ребенок 2010 года рождения. Пока неизвестно, почему мост обвалился.

В то же время поступила информация о том, что без газа остались восемь тысяч человек. Произошло это потому, что во время обвала моста повреждения получила также газовая труба. Сам мост проходил над железнодорожными путями Москва – Минск. Поэтому движение по ним решили остановить из логических соображений.

По имеющейся информации, жертва обрушения Панинского моста – женщина. Она как раз ехала за ребенком в детский сад. Интересно, что ее муж – российский захватчик, который отправился в Украину убивать. Говорят, что ему уже сообщили о том, что жена погибла.

К слову, сетью немного раньше гулял другой ролик. Его выдавали за якобы момент обрушения Панинского моста в Вязьме. Впрочем, стало известно, что этому ролику около 5 лет. Сняли его в городе Свободный, что в Амурской области.

Мост должны были обследовать, но