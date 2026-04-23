Началась работа по созданию Пантеона выдающихся украинцев, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале создания Пантеона выдающихся украинцев. Он добавил, что это очень большая работа, которая требует участия государственных органов.

Речь идет прежде всего о возвращении в Украину исторических деятелей. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Смотрите также Украина – это не "чуть позже": Зеленский сказал, как война в Иране повлияла на мирный процесс

Что известно о начале создания Пантеона?

Президент сообщил, что провел совещание по стратегическим вопросам украинской политики памяти и чествования национальных героев.

Зеленский сообщил, что в Украине планируют вернуть исторических фигур, которые сыграли ключевую роль в формировании национального сознания и государственности.

Должны создать особое место ценностной консолидации украинского народа, которое точно будет иметь значение для будущих поколений,

– заявил президент.

Руководителя Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что герои Украины должны получить должную славу и уважение на родной земле.

По его словам, создание Пантеона выдающихся украинцев является сложной задачей, которая требует участия государственных структур и общества, а его цель заключается в чествовании борцов за свободу Украины.

Последние новости о заявлениях Зеленского