Началась работа по созданию Пантеона выдающихся украинцев, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале создания Пантеона выдающихся украинцев. Он добавил, что это очень большая работа, которая требует участия государственных органов.
Речь идет прежде всего о возвращении в Украину исторических деятелей. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Смотрите также Украина – это не "чуть позже": Зеленский сказал, как война в Иране повлияла на мирный процесс
Что известно о начале создания Пантеона?
Президент сообщил, что провел совещание по стратегическим вопросам украинской политики памяти и чествования национальных героев.
Зеленский сообщил, что в Украине планируют вернуть исторических фигур, которые сыграли ключевую роль в формировании национального сознания и государственности.
Должны создать особое место ценностной консолидации украинского народа, которое точно будет иметь значение для будущих поколений,
– заявил президент.
Руководителя Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что герои Украины должны получить должную славу и уважение на родной земле.
По его словам, создание Пантеона выдающихся украинцев является сложной задачей, которая требует участия государственных структур и общества, а его цель заключается в чествовании борцов за свободу Украины.
Последние новости о заявлениях Зеленского
Украина отправила военных на встречу в Лондон военных на встречу в Лондон, организованную Великобританией и Францией, для обсуждения разблокирования Ормузского пролива. Зеленский отметил, что его страна поделилась опытом обеспечения безопасности в Черном море.
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к возобновлению переговоров с Россией возобновлению переговоров с Россией в любой момент и в любом формате.
Киев готов к переговорам в любой стране, кроме России и Беларуси, и надеется на возвращение к трехсторонним встречам.