Новые спутниковые данные завода "Энергия: производитель батарей для "Искандера" подвергся масштабному удару
- Завод "Энергия" в Ельце подвергся атаке 4 января 2026 года, что привело к уничтожению одного из его зданий.
- Завод является ключевым производителем батарей для российского ВПК, включая аккумуляторы для ракет "Искандер-М", и находится под санкциями ЕС, США, Японии.
Завод "Энергия" в Ельце Липецкой области России был поражен еще 4 января 2026 года, впрочем масштабы разрушений стали известны только 26 января. В результате атаки одно из зданий уничтожено дотла.
Кадры последствий атаки опубликовал телеграм-канал Exilenova+.
Какие последствия попадания в завод "Энергия"?
Согласно опубликованным кадрам, завод получил удар еще 4 января, впрочем детали раскрылись только сейчас.
В результате атаки зафиксировано не менее 5 прямых попаданий в объект. Три удара в одно из зданий, еще два – в другое. Одно помещение разрушено до основания.
Напомним, ранее местные власти опровергали попадания и откровенно врали о "падении обломков".
Последствия ударов по ПАО "Энергия" / Скриншот Exilenova+
Что изготавливают на заводе "Энергия" в Ельце?
ПАО "Энергия" в Ельце Липецкой области непосредственно является частью российского ВПК. Это предприятие является ведущим производителем химических источников тока. Продукция завода широко используется в различных секторах, в частности в оборонной промышленности, гражданской авиации, морском транспорте и энергетическом комплексе.
Известно, что "Энергия" является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции, которые устанавливают на авиационные бомбы. Кроме того, завод занимается изготовлением аккумуляторов для оперативно-тактических ракет "Искандер-М", крылатых морских ракет и универсальные батареи для энергоснабжения специальной техники.
Завод находится под санкциями ЕС, США, Японии и других стран из-за его значения для российского военно-промышленного комплекса, но он продолжал работать.
После атаки на ПАО "Энергия" в мае 2025 года в Генштабе сообщили, что остановка работы этого предприятия лишила часть российской военной техники необходимых аккумуляторов.
Завод "Энергия" атаковали и раньше: что известно?
23 мая 2025 года российские СМИ сообщили о пожаре на территории завода и около 4 пострадавших. Местные жители слышали десяток взрывов в небе. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обломки сбитых дронов упали в промышленной зоне и вызвали возгорание. По его словам, на месте работали оперативные службы и происходила эвакуация людей.
ПАО "Энергия" 3 июля подверглось повторному обстрелу. в результате повторной атаки 3 июля на ПАО "Энергия" было поражено производственное здание.
В третий раз завод атаковали 4 января 2026 года. Тогда местные зафиксировали пожар на предприятии, а осинтеры указали на многочисленные попадания дронов в цеха завода.