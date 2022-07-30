Возьмет пример с Бенедикта XVI: Папа Франциск не исключил выход на пенсию и назвал причину

Папа Римский Франциск не исключил, что может перестать быть главой Католической церкви. На пенсию понтифика могут отправить проблемы со здоровьем.

Папа Римский, который предполагал, что может посетить Украину, может последовать примеру Бенедикта XVI. Предшественник Франциска ушел на пенсию из-за болезней.

На тему "Добро непременно победит российское зло": в МИД возобновили приглашение для Папы посетить Украину

Это более медленный этап папства, – Франциск

К пенсии нынешний понтифик готов. Более того, Франциск отметил, что сейчас начался "более медленный этап" его папства. Все – из-за преклонного возраста и проблем с ногами.

Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в том же ритме, как раньше,

– признался Франциск.

В течение последних месяцев у главы Католической церкви – сильные боли в коленях. Он вынужден пользоваться ходунками или коляской. Сейчас, говорит Франциск, ему нужно беречь здоровье, чтобы служить церкви.

Вместе с тем Папа Римский не исключил: если этого сделать не удастся, он "отойдет в сторону".

Франциску сейчас 85 лет

Сейчас Франциску 85 лет. Его предшественник Бенедикт XVI покинул пост в возрасте 86 лет – в 2013 году. Он стал третьим в истории Папой Римским, не правившим до смерти.

Проблемы со здоровьем Франциска: коротко

В июле 2021 года Франциску удалили часть кишечника.

Раньше понтифику диагностировали симптоматический стеноз. Оперативное вмешательство прошло без осложнений.

Кроме того, медики рекомендовали Папе Римскому сесть на диету и сбросить лишний вес.

Смотрите в видео – Папа Римский сделал заявление о войне в Украине: