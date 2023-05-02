Ватикан должен делать определенные реверансы к России: в чем заключается позиция Папы Римского

Папа Римский уже не раз делал неоднозначные заявления о войне России против Украины. В общем, Ватикан вынужден делать определенные жесты в сторону России, чтобы иметь хотя бы какие-то каналы связи.

Об этом 24 Каналу сказал доктор богословия, преподаватель Украинского католического университета Анатолий Бабинский. Он отметил, что Ватикан сыграл значительную роль в освобождении нескольких военнопленных.

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Почему Ватикан делает определенные жесты в сторону России

Бабинский отметил, что отношения между Ватиканом и РПЦ сейчас не хуже, чем за последние 70 лет. Но отношения между Папой Франциском и митрополитом Илларионом, вероятно, лучше межцерковных в целом. Поэтому, с одной стороны, у них достаточно хорошее неформальное общение.

С другой стороны, следует понимать, что в рамках даже этой миротворческой миссии, о которой говорит, Ватикан вынужден делать определенные жесты, реверансы в сторону России для того, чтобы удерживать этот контакт теплым,

– сказал доктор богословия.

То есть, объяснил он, чтобы иметь хоть какие-то каналы связи. Ведь известно, что Ватикан сыграл значительную роль в освобождении нескольких групп военнопленных. Сейчас же речь идет о возвращении украинских детей, и Папа Римский высказался за то, чтобы принять в этом участие.

Поэтому, по его словам, Ватикан будет держать канал и иногда делать реверансы, которые нам не нравятся. Но вопрос в том, не получим ли мы от этого больше выгоды, в частности, если удастся вернуть в Украину детей.

Католическая церковь неоднородна

Доктор богословия отметил, что католическая церковь не является однородной. И, например, страны Латинской Америки и Африки могут являться симпатиками российских нарративов. А европейский или североамериканский католицизм однозначно находится на стороне Украины.

Папа Франциск все же имеет свой бекграунд, он не может от него так легко избавиться. Наверное, какой-то антиамериканизм,

– отметил Бабинский.

Иногда, по его словам, это создает не до конца хорошее понимание во всей католической церкви относительно того, что происходит в мире.

Россияне используют Папу Римского

Бабинский считает, что для руководства России слово Папы почти ничего не стоит. То есть они используют его только тогда, когда им выгодно. Мы это видим на примере встречи Папы Римского и патриарха РПЦ Кирилла на Кубе в 2016 году.

Для них эти встречи обладают только инструментальным эффектом для того, чтобы легитимизировать то, что они делают,

– заявил доктор богословия.

По его словам, если россиянам не удастся выкрутить ситуацию так, чтобы выглядело, что Папа Римский их поддерживает, то никогда не пойдут навстречу и не пригласят его в Россию.

Он добавил, что Папы не раз пытались урегулировать серьезные военные конфликты, но им никогда это не удавалось. Потому что войны имеют свою логику и разорвать ее пока не удавалось ни одному понтифику.

Война в Украине и позиция Папы Римского: кратко