Про це 24 Каналу сказав доктор богослов'я, викладач Українського католицького університету Анатолій Бабинський. Він зауважив, що Ватикан відіграв значну роль у звільненні кількох груп військовополонених.

Дивіться також Без нашого відома, – у Києві відреагували на заяву Папи Римського про миротворчу місію

Чому Ватикан робить певні жести в бік Росії

Бабинський зазначив, що відносини між Ватиканом і РПЦ зараз є не гіршими, ніж за останні 70 років. Але стосунки між Папою Франциском і митрополитом Іларіоном, ймовірно, є кращими за міжцерковні взаємини загалом. Тож, з одного боку, вони мають досить добре неформальне спілкування.

З іншого боку, варто розуміти, що в рамках навіть цієї миротворчої місії, про яку йдеться, Ватикан змушений робити певні жести, реверанси в бік Росії для того, щоб втримувати цей контакт теплим,

– сказав доктор богослов'я.

Тобто, пояснив він, аби мати хоча б якісь канали зв'язку. Адже відомо, що Ватикан відіграв значну роль у звільненні кількох груп військовополонених. Зараз мовиться про повернення українських дітей, і Папа Римський висловився за те, щоб узяти в цьому участь.

Тож, за його словами, Ватикан буде втримувати канал й інколи робити реверанси, які нам не подобатимуться. Але питання в тім, чи не отримаємо ми від цього більше вигоди, зокрема, якщо вдасться повернути до України дітей.

Католицька церква неоднорідна

Доктор богослов'я зауважив, що католицька церква не є однорідною. І, наприклад, країни Латинської Америки й Африки можуть бути симпатиками російських наративів. А європейський чи північноамериканський католицизм однозначно є на боці України.

Папа Франциск усе-таки має свій бекграунд, він не може від нього так легко позбутися. Певно, якийсь антиамериканізм,

– зазначив Бабинський.

Інколи, за його словами, це створює не до кінця добре розуміння в усій католицькій церкві щодо того, що відбувається в світі.

Росіяни використовують Папу Римського

Бабинський вважає, що для керівництва Росії слово Папи майже нічого не варте. Тобто вони використовують його лише тоді, коли їм вигідно. Ми це бачимо на прикладі зустрічі Папи Римського і патріарха РПЦ Кіріла на Кубі у 2016 році.

Для них ці зустрічі мають лише інструментальний ефект для того, щоб легітимізувати те, що вони роблять,

– заявив доктор богослов'я.

За його словами, якщо росіянам не вдасться викрутити ситуацію так, ніби Папа Римський їх підтримує, то ніколи не підуть назустріч і не запросять його до Росії.

Він додав, що Папи не раз намагалися врегулювати серйозні воєнні конфлікти, але їм ніколи це не вдавалося. Тому що війни мають свою логіку й розірвати її поки що не вдавалося жодному понтифіку.

Війна в Україні та позиція Папи Римського: коротко