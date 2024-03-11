Папа Римский готов приехать в Киев только при условии визита и в Москву, – посол
Источник:"Радио Свобода"
Папа Римский Франциск готов приехать в Киев, только если поездка будет совмещена с посещением Москвы. Однако пока российская сторона не направляет даже формального приглашения в Ватикан.
Папа Римский получил приглашения от представителей украинского политикума, начиная с президента Владимира Зеленского в 2020 году на встрече в Риме. Впоследствии президент повторил приглашение в мае прошлого года. О позиции Папы Римского заявил посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш.
Читайте также Завербовали или нет: что могло натолкнуть Папу Римского на скандальное заявление
Юраш отметил, что украинская сторона постоянно напоминает о приглашении Франциска посетить Украину.
Потом так же были приглашения: от премьера и всех других официальных лиц. Папа прекрасно это знает. У него свое видение. Хочет и официально говорит, что возможный потенциальный визит в Киев, от которого он не отказывается, который хочет реализовать, он обязательно связывает с визитом в Москву,
– пояснил дипломат.
Юраш добавил, что они понимают нереалистичность именно этой позиции, ведь Москва не посылает месседжей о кооперации и сотрудничестве с Ватиканом, и даже формального приглашения.
Заявления Франциска не являются позицией Ватикана
Папа Римский не впервые отмечается скандальными заявлениями. На днях мир всколыхнуло очередное высказывание Папы о "белом флаге", которое фактически призвало к капитуляции Украины.
В то же время Андрей Юраш отметил, что заявления Папы Римского Франциска является его личной линией, а не позицией Ватикана. Он добавил, что на подсознательном уровне понимает, что Франциск "хочет и предлагает модели мира", но эти модели не являются приемлемыми для Украины.
Мы должны понимать, что такие заявления отражают не позицию Апостольской столицы, Государственного секретариата. Более того – это его личная линия. Личные взгляды. Потому что, когда мы проанализируем в течение двух лет войны все, что мы слышали от официальных лиц Государства Ватикана, не буду перечислять, то мы таких заявлений не слышали. Соответственно вся эта контраверсивная плоскость обсуждения связана с соответствующими заявлениями именно Папы,
– объяснил Юраш.
Высказывания Папы Римского: что известно
- Папа Римский Франциск дал интервью швейцарским СМИ. В нем он упомянул о войне в Украине и заявил, что нашему государству якобы надо "поднять белый флаг, проявить смелость и сесть за стол переговоров". Понтифик добавил, что сильнейшим является тот, кто думает о людях, а переговоры якобы не являются капитуляцией.
- В Ватикане объяснили заявление Папы. Там сказали, что слова о "белом флаге" являются призывом к прекращению огня и установлению мира. Папа якобы использовал художественный образ, который озвучила журналистка. В пресс-службе Ватикана добавили, что понтифик "очень благосклонный к украинскому народу".
- Владимир Зеленский отреагировал на слова Папы и напомнил, что российские оккупанты не двигаются дальше по Европе только потому, что их останавливают украинские военные. Он добавил, что в Украине было много белых церквей, но их уничтожила Россия. Президент призвал не заниматься виртуальным посредничеством между теми, кто хочет жить, и теми, кто хочет тебя убить.