российское посольство "обсело" Папу Римского, – политолог о заявлении по убийству дугиной
Папа Римский Франциск во время всеобщей аудиенции вспомнил о смерти пропагандистки дарьи дугиной, которую назвал "невинной жертвой войны". Этим он только помог путинским рупорам, повторяя их нарративы.
Франциск с почему-то вспомнил о дочери идеолога "русского мира" александра дугина в контексте войны в Украине. В этом очень заметно влияние страны-агрессора, даже если Папа не назвал имя пропагандистки. Об этом в эфире 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк.
К теме Это не "невинная жертва": посол Украины в Ватикане ответил Папе, кем на самом деле является дугина
"Фашистов нельзя подпускать к Папе"
Он считает, что россияне пытаются "продавать" Папе свою сторону пропаганды, имитируя ее правду, постоянно. И это заметно уже не по одному заявлению.
российское посольство "обсело" Папу Римского,
– считает Давидюк.
Ему пытаются донести тезис, будто россияне не хотят войны.
"Нельзя допускать фашистов слишком близко к Папе. Мы знаем, чем это завершится", – подчеркнул политолог.
Поэтому украинцам нужно срочно на это реагировать, считает эксперт.
Мне кажется, что Украине сейчас нужно максимально подключить аргентинскую диаспору: всех украинцев, аргентинцев в третьем колене, которые еще в начале прошлого века выезжали и сейчас имеют успешные бизнесы и являются уважаемыми людьми.
Некоторые из них могли знать Франциска (он родился в Буэнос-Айресе). Поэтому им следовало бы с ним поговорить и донести правду, потому что Папа Римский не может быть только на одной стороне.
Давидюк прокомментировал скандальное заявление Франциска об убийстве дугиной: смотрите видео
Что известно о скандальном заявлении Папы Римского
- Не успел Владимир Зеленский 12 августа поговорить с Папой Римским Франциском о страшных преступлениях россии против Украины, как уже 24 августа понтифик в очередной раз отметился скандальным заявлением.
- Он назвал дарью дугину, якобы убитую под москвой, "невинной жертвой войны", чем лишь помог российским пропагандистам с их бессмысленной версией, что якобы к убийству россиянки причастна Украина. Впрочем, всю ложь россиян разоблачили похороны пропагандистки.
- Стоит отметить, что относительно взглядов самой дугиной и ее украинофобного отца, призвавшего уничтожать украинцев, Папа Римский ничего не сказал.
- На такое возмутительное высказывание Папы точно отреагировал посол Украины в Ватикане. Андрей Юраш отметил, что слова Папы его изрядно разочаровали. Он подчеркнул, что человека, призывающего убивать украинцев, нельзя считать "невинной" жертвой в контексте войны в Украине.