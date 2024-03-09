В свежем интервью Папа Франциск заявил, что Украина должна проявить "смелость белого флага". Собственно, он в очередной раз призвал к переговорам, размывая грань между агрессором и жертвой.

Общался понтифик со швейцарским вещателем еще в прошлом месяце, но СМИ начали активно распространять его заявление 9 марта. Папа Франциск отметил, что Украине нужно иметь смелость признать свое поражение и сесть за стол переговоров с Россией. Эти комментарии прозвучали на фоне предложения президента Турции Эрдогана о проведении мирного саммита между Украиной и Россией.

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Полутень на глазах Папы

Глава католической церкви подчеркнул важность диалога, который должен происходить при поддержке международных сил. Он считает, что нашей стране необходимо найти смелость для диалога, чтобы избежать дальнейших жертв.

Слово "переговоры" – это слово смелости. Когда видишь, что ты проигрываешь, что дела идут не так, нужно иметь смелость сесть за стол переговоров,

– сказал Папа Франциск.

Папа Римский утверждает, что переговоры не обязательно являются сдачей интересов. Он привел пример конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС, где переговоры, по его словам, не были капитуляцией.

Я считаю, что сильнейшим является тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество белого флага и ведет переговоры... Надо вести диалог вовремя, найти страну, которая может быть посредником.

Папа Франциск отметил, что не следует стесняться вести переговоры, ведь война – это человеческие жертвы. Он вспомнил о своих многочисленных призывах к миру в Украине, которую он называет "мученицей".

Не все стороны равны: что такое bothsidesism Bothsidesism (боссайдизм) – это фейковый баланс или уравнивание двух сторон, которые таковыми быть не могут. В частности, призывы к миру, звучащие из уст Папы Римского, являются босайдизмом, поскольку они стирают грань между жертвой и агрессором: между украинцами, которые защищают свою землю, и россиянами, которые продолжают агрессию и отказываются от переговоров на справедливых условиях.

Не единственный "миротворец"