Статус Папы Римского изменился, – политтехнолог о нелепых предложениях понтифика

Папа Римский известен своими противоречивыми заявлениями относительно Украины. Если раньше понтифик хотя бы приравнивал агрессора и жертву, то сейчас прямо применяет кремлевские тезисы.

Таким мнением с 24 Каналом поделился политтехнолог Михаил Шейтельман, прокомментировав последнее заявление Папы Римского, который сказал, что Украине нужно проявить мужество и поднять белый флаг.

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Позиция изменилась

Политтехнолог рассказал, что Папа Римский готов посетить Украину, только если поездка будет совмещена с посещением Москвы. То есть в этом заявлении понтифик упоминает о России, в то же время в выступлении о "белом флаге" ничего о ней не говорит.

Он не сказал, что Россия должна показать белый флаг, что она потерпела поражение и должна признать это, чтобы избежать жертв. Нет, ни одного слова не было сказано. Но лететь надо почему-то через Москву. После этих заявлений статус Папы Римского изменился в войне,

– отметил Шейтельман.

Ранее понтифик вроде бы ставил Россию и Украину рядом, тогда теолог мог найти какое-то теоретическое объяснение. Будто, что "все дети Божьи равны, а пусть на небесах решат, что Россию – в ад, а Украину – в рай".

Месседжи из Москвы

Сейчас же Франциск руководствуется тезисами, которые продвигает Россия. К примеру, якобы нужно вести переговоры, пока не стало хуже. В свою очередь, этот тезис первым сказал глава МИД России Сергей Лавров, затем представитель России в ООН Василий Небензя. Даже Владимир Путин завуалированно об этом говорил.

Этот тезис Папа Римский не мог придумать самостоятельно. Это точно ему не "сверху" подсказали, а "со стороны". Это прямой месседж из Москвы. Дословный,

– подчеркнул политтехнолог.

Зато представитель Кремля Дмитрий Песков вообще заявил, что Папа Римский говорит тоже самое, что Путин. Это не может быть совпадением. В Кремле конкретно "спалились", что сотрудничают с понтификом.

Папа Римский работает на Россию в этом вопросе. Понятно, что по бартеру – Ватикан получает что-то, а за это выдает вот такое. Месседжи физически пишутся в Москве. Ему их присылают. Я абсолютно уверен, хоть вряд ли мы когда-то узнаем об этом,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

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