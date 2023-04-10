Увлекался коммунистическими идеями, – историк рассказал особенности биографии Папы Франциска

Позиция Ватикана и, в частности, Папы Римского относительно войны в Украине, мягко говоря, очень странна. Впрочем, она легко объясняется биографическими особенностями Франциска.

Об этом 24 Каналу рассказал историк, кандидат политических наук Андрей Ковалев. Во время мессы по случаю Пасхи Папа Римский помолился за мир для украинцев и "пасхальный свет" для россиян.

Интересно Там слишком много шпионов, – Давидюк сказал, изменит ли Ватикан отношение к войне в Украине

Франциск увлекался коммунистическими идеями

Ковалев отметил, что Франциск – Папа из Южной Америки. В свое время коммунистические идеи этой части света питались из СССР, и Франциск очень увлекался ими и всем советским или русским. Предыдущий Папа Бенедикт XVI был отречен из-за прошлого, потому что он был гитлерьюгендом, а также служил в немецком флоте на войне.

Не хочет ли Франциск раскаяться за свое коммунистическое прошлое? Очевидно, что поэтому у Папы Римского сформировано пророссийское мировоззрение. Он был очень близок к Советскому союзу. Я подозреваю, что остались старые знакомства, старые привычки,

– заметил историк.

Представители Католической церкви даже в Украине говорят, что Папа должен быть Папой для всех. Мол, он переживает за судьбу католиков в России. Выходит такая ситуация, что Путин взял католиков в России в заложники и теперь шантажирует Папу.

Франциск не приедет в Украину и не признает Унию

На самом деле Папа никогда не приедет в Россию, потому что он как глава государства Ватикан должен получить политическое приглашение. Также он не приедет и в Украину, потому что боится российских ракет. Хотя многие политики на своем примере показали, что в Украину нужно приезжать и своими глазами видеть, что делают здесь оккупанты.

"У Папы Римского нет ни одного советника по вопросам Украины. Все, что пытаются сделать коммуникационные советники Папы, имеет пророссийские корни. Оно будто бы и с хорошими намерениями сделано, но везде торчат российские уши. Папе очевидно следовало бы завести советника по вопросам Украины", – подчеркнул кандидат исторических наук.

В 2016 году Франциск встречался с Гундяевым на Кубе. Там они задекларировали украинофобские документы. В частности, Папа поставил свою подпись под документом, где указано, что греко-католическая церковь – это вредоносный эксперимент, то есть назвал украинских представителей этой церкви – вредителями.

Ковалев рассказал особенности биографии Папы Франциска: смотрите видео

Папа принимает решение сам

Папа Римский принимает все решения сам. Однако ему помогает Секретариат государственного департамента Ватикана. В пророссийских заявлениях Франциска нет ни украинского, ни российского интереса.

Он руководствуется своим собственным политическим интересом Ватикана,

– подчеркнул Ковалев.

Ватикан и Папа Римский: последние новости