Из-за высказываний Папы в МИД пригласили Апостольского нунция в Украине: что ему сказали
Источник:МИД Украины
Накануне Папа Римский сделал очередное скандальное заявление, которое возмутило как украинцев, так и мировое сообщество. Из-за слов о "белом флаге" для нашего государства в МИД пригласили Апостольского нунция в Украине.
Как отмечают в Министерстве иностранных дел, в ведомство 11 марта пригласили Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса. Причиной стали слова Папы Римского, которые на днях активно растиражировали СМИ по всему миру.
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Что ему сказали в МИД
В Министерстве Висвальдасу Кульбокасу сообщили, что из-за слов понтифика относительно "белого флага" и необходимости "проявить храбрость и вести переговоры" с российским агрессором разочарованы в Украине.
Также отметили в ведомстве, что вместо призывов, которые легализуют право сильного и поощряют его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от Папы Римского ожидали сигналов в сторону мирового сообщества. Призыва к необходимости немедленно объединиться для обеспечения победы добра над злом. А также апелляции к российским захватчикам, а не к их жертве.
Также в МИД сделали особый упор на том, что Украина, как никто другой, стремится к миру. Но этот мир должен быть справедливым, а также основанным на принципах Устава ООН и Формулы мира, которую предложил Президент Украины Владимир Зеленский.
Что наговорил Папа Римский и как отреагировали
- Как мы отметили, Папа Римский накануне сделал свое очередное заявление, которое возмутило как украинцев, так и международное сообщество.
- Понтифик заявил, что наше государство должно иметь то, что он назвал отвагой "белого флага". И что мы должны начать с Россией переговоры.
- Среди возмущенных был также министр иностранных дел Польши. Он обратился к Папе Римскому и заявил, что тот должен был бы свой призыв направить к Владимиру Путину. Чтобы он вывел свое войско из Украины.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также отреагировал на призыв Папы Римского. Глава украинской дипломатии отметил, что у нашего государства сине-желтый флаг. И что других флагов Украина поднимать не будет.