Зеленский и Папа Римский обменялись подарками: кто кому, что презентовал
- Владимир Зеленский и первая леди Украины встретились с Папой Львом после его интронизации и обменялись подарками.
- Стало известно, что подарили друг другу глава Украины и глава Римско-католической церкви.
Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, с которым встретился Папа Лев после вступления в должность. Президент Украины вместе с первой леди имели аудиенцию с понтификом.
Во время личного разговора Владимир Зеленский пригласил Папу в Украину, передает 24 Канал.
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Обмен подарками
Украинский лидер и понтифик обменялись подарками. Известно, что политик презентовал Папе икону, на которой изображена Богородица. Сама икона нарисована на фрагменте ящика из-под Изюма, где хранили снаряды.
Лев взамен подарил президенту альбом папских апартаментов. Также глава Римско-католической церкви вручил подарок и первой леди Украины. Елене Зеленской он презентовал папские четки.
Зеленский и Папа Римский обменялись подарками: смотрите видео
Напомним, что супруги Зеленские 18 мая посетили церемонию интронизации Папы Римского Льва XIV. Во время торжеств они сидели рядом с Урсулой фон дер Ляйен. По данным Ватикана, церемонию посетили делегации от 156 стран и международных организаций, в частности главы около 30 государств.