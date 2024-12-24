Папа Римский получит голубя мира из обломков витража Николаевского костела

В Святвечер стало известно, что Папе Римскому Франциску украинцы сделали подарок. Понтифику передадут изображение, сделанное из обломков витража костела святого Николая в Киеве.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Римско-Католической церкви в Украине. Напомним, россияне повредили Николаевский костел 20 декабря, во время утренней ракетной атаки на Киев. От взрывной волны вылетели старинные витражи, которым было 120 лет. Неоготическое сооружение построил Владислав Городецкий.

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Что подарят Папе Римскому

В Святой вечер костел посетил кардинал Конрад Краевский. Он помолился о справедливом мире в Украине, а ему вручили подарок.

Голубя из обломков витража сделала художница Яна Таргоня, прихожанка костела. Примечательно, что композиция содержит надпись на итальянском, который переводится как "Кусочек витражного стекла с фасада костела святого Николая в Киеве 20.12.2024".



Голубь из обломков костельного витража / Фото Римско-Католическая церковь в Украине

Кардинал повезет подарок в Ватикан. Ему показали разрушения святыни, вызванные российской атакой.



Яна Таргоня и Конрад Краевский / Фото Римско-Католическая церковь в Украине

Интересно! Краевский в Киеве уже в четвертый раз. Первый его визит состоялся сразу после деоккупации Киевщины. Тогда в храме создали гуманитарный хаб. Пострадавшим от оккупации раздали 350 тонн помощи. Кардинал во время Пасхального триденствия умывал ноги волонтерам, которые помогали пострадавшим.

В каком состоянии Николаевский костел сейчас

Настоятель прихода сообщил, что верующие убрали выбитое витражное и обычное стекло. За свой счет они застеклили поликарбонатом розетту и окна в башнях. Также наняли фирму, которая сняла висячие части витража, чтобы сохранить и восстановить его.

Сразу после атаки говорилось, что люди готовы убирать, но должны подождать комиссию Минкульта. Ведь костел является национальным памятником.