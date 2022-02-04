"Папик Володя, не начинай войну": в тиктоке люди смеются над Путиным

В тиктоке появился новый тренд, в котором люди высмеивают президента России Владимира Путина. Они просят его не начинать войну в Украине.

Тиктокеры иронично называют Путина "Vladdy daddy" – "папик Володя". Пользователи сети набирают в переводчики текст, а затем присылают его русскоязычную версию президенту государства-агрессора, сообщает 24 канал.

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Новый тренд имеет шуточный сексуальный подтекст. Пользователи "отговаривают" Путина от "Третьей мировой" и призывают не атаковать Европу.

Какие сообщения присылают Путину

Тиктокер kasualykitty: "Привет, папик Володя, Путин Вутин. Пожалуйста, не начинай Третью мировую, иначе я больше не буду твоим котенком. Надеюсь, ты это увидишь. Передаю тебе мою любовь и водку".

Пользователь frogsfor.life: "Привет, папаша Влади. Пожалуйста, не начинай войну. Посмотри на меня...Это на тебя не похоже".

xh.vibez: "дорогой папаша Влади, президент-горячая штучка, пожалуйста, не начинай войну с Европой. Я чувствую, что это плохая идея. Я эмпат".

._. fr3ak: "Привет, папаша Володя. Пожалуйста, не нападай ни на кого. Также у меня мало денег. Можешь дать мне 10 тысяч долларов?".

Некоторые пользователи решили расширять тренд, поэтому оставляют подобные комментарии в соцсетях у Путина и российских чиновников.

Новый тренд о Путине в тиктоке, смотрите видео:

Россия стягивает войска

Американская разведка предупреждала, что нападение России возможно в феврале. Однако украинские власти призывают людей не паниковать.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что у границы с Украиной находится около 109 тысяч российских военных.

СМИ публикуют снимки с дронов российских и белорусских полигонов. На них видно, что агрессор стянул к границам лагеря военных, а также свои "Искандеры".

Также расследователи показали видео, как военную технику "кадыровцев" перебрасывают из Чечни в направлении Украины.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.