Могут появиться вопросы: почему Кремль боится проводить акцию "Бессмертный полк"

Российские власти отменили проведение акции "Бессмертный полк" 9 мая во многих городах. Ведь это может иметь определенные последствия для Кремля.

Об этом 24 Каналу сказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что у многих россиян может возникнуть очень логичный вопрос.

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Почему Кремлю не нужен "Бессмертный полк"

Романова отметила, что, пока ходили с портретами своих и чужих дедов, все было хорошо. А теперь к ветеранам можно добавлять и погибших на войне в Украине.

Поэтому, по ее словам, теперь вполне могут выйти россияне с новыми портретами, на которых будут уже молодые люди – мужчины, сыновья, чьи-то родители.

Если их сейчас на палках понесут, то будет виден масштаб,

– сказала оппозиционерка.

А масштаб, заметила она, мы с вами знаем – ежемесячные потери России в Украине составляют от 25 до 30 тысяч. Если выйдет хотя бы половина этого количества, то, возможно, до россиян дойдет, что происходит – что на поле боя в Украине погибли не только их родители, мужчины или сыновья, а вообще немало народа.

Могут быть вопросы,

– считает Романова.

И главным вопросом, добавила она, будет зачем и ради чего это было. Потому что уже распространилось видео из Орска, когда разъяренная женщина кричала на мэра города. Она указывала на то, что чиновник в белой рубашке, а его сын вообще в Дубае, тогда как ее муж погиб на войне.

То есть, подытожила глава благотворительного фонда "Русь сидящая", логистическая цепочка наконец-то начала медленно в головах россиян проявляться.

Что происходит в России: кратко