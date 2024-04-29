Могут появиться вопросы: почему Кремль боится проводить акцию "Бессмертный полк"
Российские власти отменили проведение акции "Бессмертный полк" 9 мая во многих городах. Ведь это может иметь определенные последствия для Кремля.
Об этом 24 Каналу сказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что у многих россиян может возникнуть очень логичный вопрос.
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Почему Кремлю не нужен "Бессмертный полк"
Романова отметила, что, пока ходили с портретами своих и чужих дедов, все было хорошо. А теперь к ветеранам можно добавлять и погибших на войне в Украине.
Поэтому, по ее словам, теперь вполне могут выйти россияне с новыми портретами, на которых будут уже молодые люди – мужчины, сыновья, чьи-то родители.
Если их сейчас на палках понесут, то будет виден масштаб,
– сказала оппозиционерка.
А масштаб, заметила она, мы с вами знаем – ежемесячные потери России в Украине составляют от 25 до 30 тысяч. Если выйдет хотя бы половина этого количества, то, возможно, до россиян дойдет, что происходит – что на поле боя в Украине погибли не только их родители, мужчины или сыновья, а вообще немало народа.
Могут быть вопросы,
– считает Романова.
И главным вопросом, добавила она, будет зачем и ради чего это было. Потому что уже распространилось видео из Орска, когда разъяренная женщина кричала на мэра города. Она указывала на то, что чиновник в белой рубашке, а его сын вообще в Дубае, тогда как ее муж погиб на войне.
То есть, подытожила глава благотворительного фонда "Русь сидящая", логистическая цепочка наконец-то начала медленно в головах россиян проявляться.
Что происходит в России: кратко
- В столице Москве отменили проведение традиционного пропагандистского шествия "Бессмертный полк" 9 мая, мероприятие состоится в онлайн-формате. Первый зампредседателя комитета российской госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева объяснила это "наличием угроз общественной безопасности".
- Кроме запрета проводить акцию "Бессмертный полк", в 5 регионах России не будет даже парадов. В разведке Великобритании считают, что у Кремля не только страх перед беспилотниками. Владимир Путин боится, что испортят его праздник.
- В 2023 году парады на 9 мая также были отменены в ряде российских регионов. Но в Москве состоялся "военный парад". Хотя это был парад не "военной", а скорее "музейной" техники.