Про це 24 Каналу сказала голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що у багатьох росіян може виникнути дуже логічне запитання.
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Чому Кремлю не потрібен "Безсмертний полк"
Романова зазначила, що, поки ходили з портретами своїх та чужих дідів, усе було гаразд. А тепер до ветеранів можна додавати й загиблих на війні в Україні.
Тож, за її словами, тепер цілком можуть вийти росіяни з новими портретами, на яких будуть уже молоді люди – чоловіки, сини, чиїсь батьки.
Якщо їх зараз на палках понесуть, то буде видно масштаб,
– сказала опозиціонерка.
А масштаб, зауважила вона, ми з вами знаємо – щомісячні втрати Росії в Україні становлять від 25 до 30 тисяч. Якщо вийде хоча б половина цієї кількості, то, можливо, до росіян дійде, що відбувається – що на полі бою в Україні загинули не лише їхні батьки, чоловіки чи сини, а загалом чимало народу.
Можуть бути запитання,
– вважає Романова.
І головним запитанням, додала вона, буде навіщо й заради чого це було. Тому що вже поширилося відео з Орська, коли розлючена жінка кричала на мера міста. Вона вказувала на те, що посадовець у білій сорочці, а його син узагалі в Дубаї, тоді як її чоловік загинув на війні.
Тобто, підсумувала голова благодійного фонду "Русь сидящая", логістичний ланцюжок нарешті почав поволі у головах росіян проявлятися.
Що відбувається в Росії: коротко
- У столиці Москві скасували проведення традиційної пропагандистської ходи "Безсмертний полк" 9 травня, захід відбудеться в онлайн-форматі. Перша заступниця голови комітету російської держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Олена Цунаєва пояснила це "наявністю загроз громадській безпеці".
- Окрім заборони проводити акцію "Безсмертний полк", у 5 регіонах Росії не буде навіть парадів. У розвідці Британії вважають, що у Кремля не лише страх перед безпілотниками. Владімір Путін боїться, що зіпсують його свято.
- У 2023 році паради на 9 травня також були скасовані в низці російських регіонів. Але в Москві відбувся "військовий парад". Хоча це був парад не "військової", а радше "музейної" техніки.