Про це 24 Каналу сказала голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що у багатьох росіян може виникнути дуже логічне запитання.

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Романова зазначила, що, поки ходили з портретами своїх та чужих дідів, усе було гаразд. А тепер до ветеранів можна додавати й загиблих на війні в Україні.

Тож, за її словами, тепер цілком можуть вийти росіяни з новими портретами, на яких будуть уже молоді люди – чоловіки, сини, чиїсь батьки.

Якщо їх зараз на палках понесуть, то буде видно масштаб,

– сказала опозиціонерка.

А масштаб, зауважила вона, ми з вами знаємо – щомісячні втрати Росії в Україні становлять від 25 до 30 тисяч. Якщо вийде хоча б половина цієї кількості, то, можливо, до росіян дійде, що відбувається – що на полі бою в Україні загинули не лише їхні батьки, чоловіки чи сини, а загалом чимало народу.

Можуть бути запитання,

– вважає Романова.

І головним запитанням, додала вона, буде навіщо й заради чого це було. Тому що вже поширилося відео з Орська, коли розлючена жінка кричала на мера міста. Вона вказувала на те, що посадовець у білій сорочці, а його син узагалі в Дубаї, тоді як її чоловік загинув на війні.

Тобто, підсумувала голова благодійного фонду "Русь сидящая", логістичний ланцюжок нарешті почав поволі у головах росіян проявлятися.

Що відбувається в Росії: коротко