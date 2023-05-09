"Слава Украине" на Красной площади: Соляр рассказала неожиданные детали из парада в Москве

Российские оккупанты решили провести свой "шабаш" в Москве на 9 мая. Обошлось все не без интересных казусов.

Ведущая 24 Канала Екатерина Соляр рассказала об интересном моменте из парада на 9 мая, который состоялся в Москве. Деталей этой ситуации немного, но она оказалась очень показательной.

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"Слава Украине" во время парада

Один из корреспондентов, как они себя называют, российского оппозиционного издания "Дождь" снимал репортаж с парада на 9 мая. Он находился в самом эпицентре событий. И тут одна ситуация особенно его удивила.

Корреспондент "Дождя" рассказывал, что происходило. И тут говорит, что рядом с ним ребенок, который наблюдал за всем действом, в какой-то момент обернулся к отцу и сказал: "Слава Украине". После этого его отец попытался быстро исправить. Но что тут говорить. Даже из уст детей идет истина. Слава Украине! Слава украинским героям,

– рассказала ведущая 24 Канала Екатерина Соляр.

Соляр рассказала об интересной ситуации, которая случилась на параде до 9 мая в Москве: смотрите видео

К сожалению, никаких деталей относительно того, что это за ребенок – нет. Ведь оккупанты депортировали десятки, а, возможно, и сотни тысяч украинских мальчиков и девочек в Россию, где их насильственно усыновляют. А может, это и обычный российский ребенок, который еще не попал под влияние тамошней пропаганды.

Парад к 9 мая в Москве: коротко