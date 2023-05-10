На них надавили: экс-агент КГБ заметил интересное поведение Токаева и Пашиняна на параде

Парад в Москве не спас даже приезд иностранных лидеров, хотя Россия может этим гордиться. Очевидно, что главы других стран совсем не хотели быть на параде и стоять рядом с вероятно двойником Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Жирнов – бывший агент КГБ и службы внешней разведки России. По его словам, поведение Касыма-Жомарта Токаева и Никола Пашиняна особенно ярко демонстрировало, что они не рады приезду в Москву.

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Двойник Путина рядом с иностранными лидерами

Парад 9 мая в Москве вышел одним из самых провальных за все время его проведения. Скучную речь Владимира Путина раскритиковали даже сами россияне. К тому же считают, что на Красную площадь пришел "опухший двойник" Путина.

Следует заметить, что когда есть уверенность, что выступает настоящий Путин, как например, на фейковом присоединении оккупированных областей Украины или обращение к Федеральному собранию, всегда есть маленькая неприметная деталь в его поведении.

Когда настоящий Путин произносил речи, хотел он этого или нет, каждые полторы минуты он кашлял. Здесь мы видим Путина (на параде – 24 Канал), который 10 минут говорил и ни разу не прочистил себе горло. Для меня это показатель, что это не настоящий Путин,

– отметил Сергей Жирнов.

Могли закрадываться сомнения в том, выпустят ли двойника на встречу с семью президентами стран Центральной Азии. Хотя здесь стоит заметить, что до последнего было неизвестно, что иностранные лидеры все же появятся на параде 9 мая. Это, по мнению экс-агента КГБ, является важным нюансом.

"То, что они приехали, означает, что на них очень сильно надавили, на всех. Никто же не собирался приезжать. Кроме киргиза и только потому, что его страна очень зависит от России. Все остальные ехать не хотели. И самым показательным был Токаев. Из семерых, сидевших возле Путина, Токаев и Пашинян не надели георгиевские ленты", – подчеркнул Жирнов.

Наконец, если на лидеров надавили, чтобы они приехали, то так же надавить на них могли, чтобы они, понимая, что это не Путин, а двойник, все равно сидели рядом.

Кроме того, приезд семи лидеров на парад 9 мая можно, так сказать, охарактеризовать как единственную на тот день "победу" Владимира Путина. Геополитическая "победа" полностью в духе тоталитарной России – одержана по принуждению и шантажу.

Сергей Жирнов о двойнике Путине и приезде иностранных лидеров на парад: смотреть видео

Парад 9 мая в Москве: коротко