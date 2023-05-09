А почему такие понурые лица: оппозиционер предположил, что Путин пообещал гостям парада в Москве

Цивилизованный мир давно отвернулся от военного преступника Владимира Путина. Однако из мира по нитке Кремль все же смог пригласить нескольких лидеров стран: президентов Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Белоруссии и премьера Армении.

Это был не чистосердечный визит, а визит с конкретным просчетом, за которым стояли обещания со стороны России. Такое мнение 24 Канала выразил российский оппозиционный политик, бывший депутат государственной думы России Илья Пономарев.

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Пономарев считает, что решиться на этот визит лидеры стран могли только под давлением путинской мотивации. Если бы они ничего не получили, то не подвергали бы свою жизнь опасности, к тому же еще неделю назад этот визит не планировался.

Что-то им пообещали, и это должно быть что-то очень серьезное. Я не знаю, были ли это деньги, или какие-то другие уступки в сторону России, но очень интересно,

– добавил спикер.

Что мог пообещать Путин

Интересно, что, несмотря на охлаждение отношений между Арменией и Россией, министр Армении Никол Пашинян также приехал на Красную площадь. Хотя страна сейчас уверенно дрейфует по направлению к Западу, заметил оппозиционер.

Он вспомнил, что Армения недавно даже присоединилась к Римскому уставу, а Москва восприняла это яростно. Ведь присоединившиеся к Римскому уставу страны признают Путина военным преступником.

Все остальные всегда занимали прагматическую позицию. Они не примыкали к санкциям, не становились также на сторону Москвы, но держали нейтралитет. Именно поэтому я на 100% уверен, что там было какое-то мощное обещание в их сторону.

– сказал Пономарев.

Ею могли стать и личные деньги, и уступки в сторону всей страны, предположил бывший российский депутат. Однако упомянутые страны энергетически независимы от России, поэтому более вероятно, что обещания касались самих президентов, а не стран в целом.

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