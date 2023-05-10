Испуганный, будто его только что достали из бункера, – ведущая сполна прошлась по Путину на параде

Парад к 9 мая в Москве оказался чрезвычайно жалким. А российский диктатор Владимир Путин выглядел ужасно и однажды серьезно испугался.

В России прекрасно понимают, что дела на войне против Украины достаточно плохи для них. Цифра уничтоженных оккупантов уже приближается к 200 тысячам. Однако Кремль все равно решил провести парад до 9 мая.

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Туда пришел и сам российский диктатор. Однако вид у него был просто ужасный. Казалось, его только что вытащили из бункера впервые за значительное количество времени.

Выглядел он плохо. Как тот, кого действительно словно только что достали из подземелья и вытащили на свет. Неуверенный, а местами даже испуганный. Когда направлялся к трибунам, испугался от звука оркестра. Резко остановился и начал оглядываться по сторонам. Возможно, ждал беспилотник,

– отметила ведущая 24 Канала Андриана Кучер.

Маразматическая речь Путина

Конечно, Путин в своем стиле начал нагло лгать во время речи и вкидывать огромное количество маразматических заявлений. Сначала диктатор убеждал, что для России якобы нет враждебных стран. А будущее он вообще видит мирным и свободным.

И это действительно правда. Когда Россия проиграет, а Путин окажется за решеткой, то такое время наконец-то наступит.

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Конечно, Путин начал рассказывать, что Запад подстрекает людей и сеет ненависть в разные общества. Он, как всегда, говорил о русофобии и так называемом "агрессивном национализме". Не мог Путин не упомянуть о защите "традиционных ценностей". Также он в очередной раз цинично оправдывал агрессию против Украины.

Путин лжет, что украинский народ стал заложником "госпереворота и преступного режима". Ничего нового. Сказал, что гордится участниками так называемой "СВО". А Россия вообще якобы сплотилась, чтобы поддержать этих "героев",

– рассказала Кучер.

Ведущая 24 Канала подчеркнула, что ни один адекватный человек не может воспринимать всерьез циничные заявления Путина. Диктатор точно со временем понесет свое наказание.

Парад до 9 мая в Москве: коротко