На параде 9 мая двойник Путина произнесет речь, которую отредактирует сам диктатор – Жданов
В Москве 9 мая состоится очередное "победобесие". Российский диктатор Владимир Путин отправит своего двойника провозглашать речь, которую перед тем сам отредактирует.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, это будет еще одно поражение Кремля.
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Путин не выйдет из бункера на парад
Жданов убежден, что видеообращения от Путина к 9 мая не будет. Диктатор отправит на парад в Москве своего двойника, чтобы он провозгласил речь.
Есть информация, что не будет видеообращения. Двойник будет провозглашать речь, которую ему напишут в Кремле. Я так понимаю, что Путин сам отредактирует эту речь, а двойник ее провозгласит,
– считает он.
Военный эксперт добавил, что это будет еще одно поражение Кремлю. Иностранные журналисты и эксперты уже не раз проводили расследование о том, что на различных визитах Путина на самом деле присутствовали его двойники.
"Победобесие" россиян: последние новости
- Несмотря на панический страх, в России решились провести репетиции парадов к 9 мая. Репетиции парадов проходят в Москве на Красной площади и в Петербурге на Дворцовой. Все уже украшено "аквафрешем" – на домах видны русские флаги и большие экраны с "праздничной" символикой.
- Издание Reuters отмечало, что Россия готовится провести ежегодный парад ко Дню Победы на Красной площади в условиях особо усиленной безопасности после серии атак беспилотников. Особенно россиян испугала так называемая "атака" на Кремль.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает "провокации" от Украины до 9 мая. Спецслужбы оккупантов уже готовятся к возможным "диверсиям" и проводят "напряженную работу".