Не пошел на завтрак к Путину и едва ходил: в сети обсуждают состояние Лукашенко в Москве

В Москве прошел так называемый парад, посвященный сакральному для россиян "Дню Победы". На это мероприятие приехал и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко.

После военного парада белорусский диктатор выглядел довольно болезненно и не мог передвигаться самостоятельно. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В сети обсуждают состояние Лукашенко на параде в Москве

В телеграмм-каналах распространили видео, где видно, что Александр Лукашенко очень плохо себя чувствует. Он не смог пройти несколько сотен метров по Красной площади в Москве, вместо этого каждый раз пользовался авто.

Лукашенко стало плохо после парада на 9 мая в Москве: смотрите видео

Кроме этого, Лукашенко не явился на завтрак к Путину, где находились главы других государств, приехавших на "военный парад". Это можно увидеть на фото, опубликованном российскими медиа.



Лукашенко не пошел на завтрак к Путину в Кремль / Фото российских СМИ

На фото вместе с Путиным сидят также лидеры Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Армении, Таджикистана и Узбекистана. Все они приехали к кремлевскому диктатору на парад "победобесия", несмотря на осуждение со стороны стран Запада.

Впоследствии представители белорусского проекта "МотолькоПомощи" сообщили, что Лукашенко вскоре после парада вернулся в Минск. Передвижение белорусского диктатора пропагандисты пока не комментировали.

Лукашенко выглядел грустно еще во время парада

Пользователи сети обратили внимание на выражение лица провозглашенного диктатора Беларуси. Он выглядел довольно напряженно и грустно, когда по Красной площади маршировали российские солдаты и ездила музейная техника.

Кроме этого, на руке у диктатора заметили бинт, которым он перевязал свою руку. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец также рассказал, что в Москву Лукашенко сопровождала карета скорой, ведь у самопровозглашенного диктатора якобы проблемы со здоровьем.

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